Üst solunum yolu enfeksiyonu olan Yusuf Yazıcı'nın Polonya karşısında yer alıp almayacağı maçtan önce belli olacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Haziran 2024 12:35 - Güncelleme: 10 Haziran 2024 12:50 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

İlgili Haberler EURO 2024 öncesi şok sakatlık! Trabzonsporlu yıldız kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesi hazırlık maçları kapsamında mücadele ediyor. 10 Haziran günü oynanacak olan Polonya karşılaşmasına saatler kala Yusuf Yazıcı neden yok, sakat mı soruları gündeme geldi. Üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle antrenmana katılmamasının ardından oynayacak mı merak edildi.