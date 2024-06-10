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Üst solunum yolu enfeksiyonu olan Yusuf Yazıcı'nın Polonya karşısında yer alıp almayacağı maçtan önce belli olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Üst solunum yolu enfeksiyonu olan Yusuf Yazıcı&#039;nın Polonya karşısında yer alıp almayacağı maçtan önce belli olacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesi hazırlık maçları kapsamında mücadele ediyor. 10 Haziran günü oynanacak olan Polonya karşılaşmasına saatler kala Yusuf Yazıcı neden yok, sakat mı soruları gündeme geldi. Üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle antrenmana katılmamasının ardından oynayacak mı merak edildi.

Bu akşam Türkiye ile Polonya karşı karşıya geliyor. Antrenmana katılmayan Yusuf Yazıcı'nın forma giyip giymeyeceği henüz net değilken futbolseverler neden oynamıyor araştırmaya başladı. Mücadeleye saatler kala kadrolar da kısa süre içerisinde belli olacak.

YUSUF YAZICI NEDEN YOK?

Bugün gerçekleşecek olan Polonya - Türkiye mücadelesine saatler kala Yazıcı'nın oynayıp oynamayacağı henüz netleşmedi. Üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle antrenmana katılmayan ismin oynayıp oynamayacağı mücadele saatinden kısa süre önce belli olacak. Kadroların açıklanmasıyla beraber gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Polonya'nın Opalenica Kasabası gerçekleştirilen antrenmana Zeki Çelik sakatlığı ve Yusuf Yazıcı ise üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle katılmadı.

Üst solunum yolu enfeksiyonu olan Yusuf Yazıcı'nın Polonya karşısında yer alıp almayacağı maçtan önce belli olacak - 1. Resim

TÜRKİYE -  POLONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 10 Haziran günü 21.45'te oynanırken TRT Spor ekranlarında yayınlanacak. Mücadeleyi Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Balazs Berke yönetirken yardımcılıklarını Vencel Toth ve Balazs Szert yapacak.

Türkiye, Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da bulunduğu F grubunda mücadele ediyorken Polonya ile son maçını 27 Ekim 1993 tarihinde yaptı. Oynanan 17 müsabakada, 3 galibiyet alırken, 3 maç berabere sonlandı.

Üst solunum yolu enfeksiyonu olan Yusuf Yazıcı'nın Polonya karşısında yer alıp almayacağı maçtan önce belli olacak - 2. Resim

Çağlar Söyüncü, Enes Ünal ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle aday kadrodan çıkartılmıştı. Aday kadroya giremeyen oyuncular arasında Doğan Alemdar, Cenk Özkacar, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Can Uzun ve Oğuz Aydın yer aldı.

Üst solunum yolu enfeksiyonu olan Yusuf Yazıcı'nın Polonya karşısında yer alıp almayacağı maçtan önce belli olacak - 3. Resim

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ADAY KADRO

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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