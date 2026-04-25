TFF Trendyol 1. Lig’de heyecan sürerken Vanspor ile İstanbulspor arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesi yayın bilgileri ve maç detayları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyenler için Vanspor-İstanbulspor maçı şifresiz yayın bilgileri netleşti.

TFF Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında sahne alacak Vanspor-İstanbulspor karşılaşması öncesi geri sayım başladı. Play-off ve lig sıralaması açısından önem taşıyan mücadele, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

VANSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Vanspor ile İstanbulspor arasında oynanacak TFF Trendyol 1. Lig 37. hafta mücadelesi, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 13.30’da başlayacak. Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, haftanın dikkat çeken maçları arasında yer alıyor.

Karşılaşmanın yayın hakları kapsamında mücadele TRT Spor, beIN SPORTS 2 ve Tabii platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

VANSPOR-İSTANBULSPOR ŞİFRESİZ YAYIN BİLGİLERİ

Vanspor-İstanbulspor maçı, TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. TRT Spor’un hem televizyon yayını hem de resmi internet sitesi üzerinden karşılaşmayı takip etmek mümkün olacak.

