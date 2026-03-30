İstanbul’da etkili olan sert hava koşulları deniz ulaşımını da vurdu. Gün boyunca şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle hem şehir içi hem de şehirler arası birçok vapur ve deniz otobüsü seferinde iptaller yaşandı. Vatandaşlar ''Vapur seferleri iptal mi?'' sorusuna cevap ararken Şehir Hatları, İDO ve BUDO iptal olan seferleri duyurdu.

Vapur seferleri iptal mi merak edilirken Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, hava şartlarının seyrüsefere elverişli olmaması nedeniyle bazı hatlarda seferlerin geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Aynı şekilde İDO ve BUDO'da iptal seferleri resmi web sitesi üzerinden açıkladı. İşte, 30 Mart Pazartesi iptal olan vapur seferleri...

Vapur seferleri iptal mi? 30 Mart 2026 Pazartesi Şehir Hatları, İDO ve BUDO iptal olan vapur seferleri!

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLER

Bostancı-Moda-Karaköy Kabataş Hattı

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı

06:45 Büyükada-Bostancı-Adalar Ring Hattı Seferi

07:05 Bostancı-Adalar-Kadıköy-Kabataş Seferi

İDO İPTAL SEFERLER

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 30.03.2026 09:05

BUDO İPTAL SEFERLER

30.03.2026 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

30.03.2026 08:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

30.03.2026 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

30.03.2026 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

30.03.2026 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

30.03.2026 11:30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

30.03.2026 11:30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

30.03.2026 13:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

