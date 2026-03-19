19 Mart Perşembe günü için bazı deniz otobüsü seferlerinde aksamalar olacağı duyuruldu. Vatandaşlar ''İDO seferleri iptal mi?'' sorusuna cevap ararken ilgili açıklamalar da İDO resmi web sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Günün erken saatlerinden itibaren etkisini artıran olumsuz hava şartları deniz ulaşımını etkiledi. İDO seferleri iptal mi edildi merak edilirken Bandırma ile Yenikapı ve Kadıköy hattında yapılması planlanan sabah ve öğle saatlerindeki bazı seferler iptal edildi. Aynı şekilde Kadıköy çıkışlı karşılıklı seferlerde de program değişikliğine gidildi. İşte, 19 Mart Perşembe İDO iptal seferler...

İDO seferleri iptal mi? 19 Mart Perşembe İDO vapur seferleri duyurusu!

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İDO tarafından yapılan açıklamada 19 Mart 2026 için bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi. İDO'nun resmi web sitesi üzerinden yapılan duyuru ise şu şekilde;

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 19.03.2026 09:00

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 19.03.2026 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 09:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 19.03.2026 12:00

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 19.03.2026 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 12:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19.03.2026 12:30

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 19.03.2026 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 12:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Haberle İlgili Daha Fazlası