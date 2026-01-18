İstanbul genelinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları ve fırtına, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamanın ardından vapur seferlerini kullanacak olan vatandaşlar hangi hatların iptal edildiğini ve seferlerin ne zaman normale döneceğini araştırıyor.

İstanbul'da hafta sonu itibarıyla etkisini gösteren kar yağışı ve kuvvetli rüzgar, sadece hava ulaşımını değil deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Boğaz genelinde görüş mesafesinin düşmesi ve dalga boyunun yükselmesi üzerine Şehir Hatları Genel Müdürlüğü, yolcu güvenliğini sağlamak adına bazı hatlarda düzenlemeye gitti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını dikkate alan yetkililer, deniz trafiğindeki güncel durumu anlık olarak paylaşıyor.

İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şehir Hatları bünyesinde gerçekleştirilen bazı vapur seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Denizdeki elverişsiz hava koşulları sebebiyle bazı hatlar tamamen durdurulurken, bazı hatlarda ise belirli iskelelere uğrama yapılamıyor.

ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLER 18 OCAK

18 Ocak 2026 tarihinde yapılan resmi açıklamaya göre, elverişsiz meteorolojik şartlar nedeniyle bazı hatlarda kısıtlamaya gidildi. Şehir Hatları yaptığı açıklamada, Bostancı-Moda-Kabataş Hattı seferlerinin Moda uğraması Çengelköy-Kuzguncuk-Beşiktaş-Kabataş Hattı seferlerinin Kuzguncuk uğramasının yapılamayacağını duyurdu.

