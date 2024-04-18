VASA-1 yapay zeka ile fotoğraflar videoya dönüştürülebiliyor

Yapay zekanın ilerlemesi dünya çapında büyük bir dikkatle izleniyor. Yapay zekayla fotoğrafı videoya dönüştürmek ve nasıl yapılır merak konusu oldu. Microsoft Research Asia'nın geliştirdiği VASA-1 modeli fotoğrafları videoya dönüştürerek yapay zekanın potansiyelini bir kez daha gözler önüne seriyor. İşte bu yapay zeka modeli VASA-1 ile ilgili ayrıntılar...

Yapay zekanın gelişimi günden güne tüm dünyayı şaşırtıyor. Fotoğrafları videoya dönüştüren VASA-1 modeli yapay zekanın tüm detayları şu şekilde...

YAPAY ZEKA İLE FOTOĞRAFI VİDEOYA DÖNÜŞTÜRMEK MÜMKÜN

Microsoft Research Asia, VASA adlı yeni yapay zeka modelini tanıttı. Bu model gerçekçi konuşan yüzler oluşturmak için tek bir statik görüntü ve bir konuşma ses klibine dayanıyor. VASA-1'in etkileyici sonuçları, önceki deepfake araçlarını geride bırakıyor ve doğal yüz ifadelerini ve dudak senkronizasyonunu taklit etme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Ancak araştırmacılar modelin saç gibi detaylı olmayan unsurlarla mücadele ettiğini belirtiyorlar.

Microsoft'un yeni yapay zeka modeli, etkileyici ve çözülmüş yüz gizli alanında çalışan yenilikçi bir bütünsel yüz dinamiği ve kafa hareketi oluşturma modeline dayanıyor. VASA-1 çevrimdışı toplu işleme modunda 512x512 boyutunda video kareleri üretebilirken, çevrimiçi akış modunda ise yalnızca 170 ms gecikmeyle 40 fps'ye kadar destek sağlayabiliyor.