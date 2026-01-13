2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan vatandaşlık maaşı uygulaması, dar gelirli haneler tarafından yakından takip ediliyor. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamında devreye alınacak yeni modelle, geliri asgari ücretin altında kalan ailelere devlet desteği sağlanması hedefleniyor. Kamuoyunca ''Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere verilir, ne kadar ödenecek?'' merak edilirken vatandaşlık maaşı ödemesine dair detaylar da netleşti.

2026 yılında pilot illerde uygulanması planlanan sistemle, geliri yetersiz olan hanelerin asgari ücret seviyesine kadar desteklenmesi amaçlanıyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR?

Vatandaşlık maaşı (Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi) hane gelirini asgari ücret seviyesine tamamlamayı amaçlayan yeni bir sosyal destek modeli. Uygulama ile mevcut sosyal yardımlar tek sistemde birleştirilerek, gelir yetersizliği yaşayan ailelerin düzenli olarak desteklenmesi hedefleniyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERE VERİLECEK?

Vatandaşlık maaşı hane geliri asgari ücretin altında kalan ailelere verilecek. Ailede hiç çalışan olmaması ya da çalışanların elde ettiği toplam gelirin belirlenen sınırın altında kalması durumunda destek sağlanacak. Vatandaşlık maaşı ailede en az bir birey istihdama katılana kadar devam edecek.

VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR ÖDENECEK?

Vatandaşlık maaşı ödeme tutarı hanenin mevcut geliri ile asgari ücret arasındaki fark kadar olacak. Hane geliri sıfır olan ailelerde destek, bir asgari ücret seviyesine kadar çıkabilecek. Gelir arttıkça ödenecek destek miktarı da kademeli olarak azalacak.

VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vatandaşlık maaşı uygulamasının 2026 yılı Haziran ayında pilot illerde başlaması planlanlanıyor. Pilot uygulamanın ardından sistemin 2027 yılı itibarıyla Türkiye genelinde hayata geçirilmesi hedeflenmekte. Uygulamanın yürürlüğe girmesi için yasal düzenleme süreci devam ediyor.

