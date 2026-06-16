Sosyal medya kullanıcıları 16 Haziran tarihinde X (Twitter) platformunda yaşanan erişim problemleri nedeniyle "X çöktü mü?" ve "Twitter neden açılmıyor?" sorularına cevap aramaya başladı. Gün içerisinde birçok kullanıcı uygulamaya giriş yaparken, gönderileri görüntülerken ve akış yenilerken çeşitli sorunlarla karşılaştığını bildirdi.

Downdetector'de yer alan verilere göre son saatlerde X hakkında yapılan hata bildirimlerinde dikkat çekici bir artış yaşandı. Öğleden sonra yaşanan erişim sorunu sebebi ile birçok kullanıcı ''X çöktü mü, Twitter neden açılmıyor?'' sorularını da araştırmaya başladı.

X çöktü mü, Twitter neden açılmıyor? 16 Haziran X (Twitter) erişim sorunu gündeme geldi

X ÇÖKTÜ MÜ?

16 Haziran günü sosyal medya platformu X'te (Twitter) erişim sorunları yaşandığına dair çok sayıda kullanıcı bildirimi geldi. Kesinti takip platformlarında paylaşılan verilere göre son saatlerde hata raporlarında ciddi oranda artış görüldü.

X çöktü mü, Twitter neden açılmıyor? 16 Haziran X (Twitter) erişim sorunu gündeme geldi

X'te gönderilerin yüklenmemesi, akışın yenilenememesi ve uygulamaya giriş sırasında yaşanan problemler kullanıcılar tarafından paylaşıldı.

Yaşanan aksaklığın dünya genelinde mi yoksa belirli bölgelerde mi etkili olduğu henüz netlik kazanmadı. Platformun resmi yetkilileri tarafından sistem genelinde çökme yaşandığını doğrulayan bir açıklama da yapılmadı.

X çöktü mü, Twitter neden açılmıyor? 16 Haziran X (Twitter) erişim sorunu gündeme geldi

TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR?

X'e erişimde yaşanan problemlerin nedeni konusunda bir duyuru yapılmadı. Kullanıcıların bir bölümü uygulamaya giriş yapabildiğini belirtirken, bazı kullanıcılar ise gönderileri görüntüleyemediklerini veya içerik paylaşamadıklarını ifade etti.

Sorunun kaynağının sunucu yoğunluğu, teknik bakım çalışması ya da sistemsel bir arıza olup olmadığı konusunda resmi bir açıklama bekleniyor.

X çöktü mü, Twitter neden açılmıyor? 16 Haziran X (Twitter) erişim sorunu gündeme geldi

16 HAZİRAN X (TWİTTER) NE ZAMAN DÜZELİR?

X yönetimi tarafından konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadığı için problemin ne zaman tamamen giderileceği de bilinmiyor.

Platformdan veya şirket yetkililerinden yapılacak açıklamalar doğrultusunda sorunun çözüm süreci hakkında daha net bilgiler ortaya çıkacak.

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