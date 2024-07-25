Yalçın Ayaydın'ın oğlu olan Mert Ayaydın, 1996 yılında dünyaya geldi

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Temmuz 2024 09:21 - Güncelleme: 25 Temmuz 2024 09:38 - Güncelleme:

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Geçtiğimiz günlerde Şeyma Şubaşı'nın "Tahmin edin ne oldu çocuklar? Yine aşık oldum" paylaşımının ardından sevenleri sevgilisi kim merak etmişti. Mert Ayaydın ile birlikte olduğu iddia edilirken Mert Ayaydın kimdir, kaç yaşında soruları gündeme yerini aldı.