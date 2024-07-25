Yalçın Ayaydın'ın oğlu olan Mert Ayaydın, 1996 yılında dünyaya geldi
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz günlerde Şeyma Şubaşı'nın "Tahmin edin ne oldu çocuklar? Yine aşık oldum" paylaşımının ardından sevenleri sevgilisi kim merak etmişti. Mert Ayaydın ile birlikte olduğu iddia edilirken Mert Ayaydın kimdir, kaç yaşında soruları gündeme yerini aldı.
Acun Ilıcalı ile evliliği ile çok konuşulan Şeyma Subaşı'nın iş adamı olan Mert Ayaydın ile birlikte olduğu gündemde yer alırken Ayaydın'ın hayatı da merak konusu oldu.
MERT AYAYDIN KİMDİR?
İpekyol Group Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın ile Tunay Ayaydın’ın oğlu olan Mert Ayaydın, 1996 yılında doğdu.
Londra'da Regent's Üniversitesi'nde eğitim alan isim 28 yaşında olurken iş hayatında ilerlemeye devam ediyor.
Yüksek lisans eğitimini ise Westminster Üniversitesi'nde işletme üzerine yaptı.
YALÇIN AYAYDIN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
1960 yılında Mardin'de doğan isim Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra 1979 yılında tekstil sektörüne adım attı.
1986 yılında İpekyol Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi kurarak aile şirketi hedefini gerçekleştiren Ayaydın, 1997 senesinde Twist markası için çalışmalarına başlamıştı.
2008 senesinden beridir Ipekyol Group’un yönetim kurulu başkanlığını yapan isim, 2001-2003 aralığında İTKİB Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fuarlar Moda Marka Genç Stilistler Yeni Pazarlar Komitesi Başkan Yardımcılığı, 2003-2006 ve 2006-2008 dönemlerinde İTKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Uluslararası Tanıtım Fuarlar Komitesi Başkanlığı yaptı.
2006-2008 arasında IHKIB başkan yardımcılığı, 2003 senesinde Birleşmiş Markalar Derneği başkan yardımcısı ve 2004 yılı Birleşmiş Markalar Derneği başkanlığı yaptı.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Kaynak: Türkiye Gazetesi