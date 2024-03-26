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Yargıtay başkanı belli oldu mu? Yeni Yargıtay başkanı kim oldu, belirlendi mi?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yargıtay başkanı belli oldu mu? Yeni Yargıtay başkanı kim oldu, belirlendi mi?

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Yargıtay başkanı kim oldu, belli oldu mu? | Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinde 5 tur geride kaldı. Peki, Yargıtay başkanı belli oldu mu? Yargıtay Başkanlık Seçimi 5. tur oylamasında Mehmet Akarca, Ömer Kerkez ve Muhsin Şentürk yarıştı. Başkanlık seçiminde 5. tur sonuçları belli oldu.

Yargıtay başkanı kim oldu? Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla dolmuştu. 25 Mart’ta Yargıtay üyeleri başkan seçimi için sandık başına gitti. Peki, Yargıtay başkanı belli oldu mu? İşte detaylar…

YARGITAY BAŞKANI BELLİ OLDU MU?

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin beşinci turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçime yarın altıncı tur oylamasıyla devam edilecek.

YARGITAY BAŞKANLIĞI SEÇİMİ 5. TUR SONUÇLARI

Seçimin ilk dört turunda hiçbir adayın 348 olan Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün beşinci tur oylama yapıldı.

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 105, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 127, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 96 oy aldı.

Bu sonuçla seçim yarın yapılacak altıncı tur oylamasına kaldı.

Altıncı tur oylamasına yeniden adaylık başvurusunda bulunanlar da katılabilecek.

Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Yargıtay başkanı belli oldu mu? Yeni Yargıtay başkanı kim oldu, belirlendi mi? - 1. Resim

5. TURDA ADAYLAR KİMLER?

Öte yandan aday olan 5 isimden Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak ile 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal'ın adaylıktan çekildiği öğrenildi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla dolmuştu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kurulmuş ve dün saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitmişti.

Seçimlerin ilk 3 turunda yer alan 5 adaydan hiçbiri, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamamıştı. Bunun üzerine mevzuat gereği 4 ve 5. tur oylamalarına Akarca ve 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ile 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk katılmıştı

Söz konusu turlarda da seçimlerin sonuçlanmaması üzerine 6. tur oylamanın bütün adaylarla yeniden yapılması üzerine yarına kadar seçime ara verilmişti.

Edinilen bilgiye göre, 6. tur oylaması öncesi ilk 3 turda aday olarak yer alan Albayrak ile Tuncal adaylıktan çekildi. Böylece Yargıtay Başkanlığı için aday sayısı 3'e düştü.

Seçimlerin ilk 3 turuna katılan Albayrak sırasıyla 50, 46 ve 22, Tuncal ise 47, 36 ve 10 oy almıştı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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