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Haberler > Gündem > Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanlığına Mahmut Coşkun seçildi

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanlığına Mahmut Coşkun seçildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanlığına Mahmut Coşkun seçildi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanlığına, dairenin üyelerinden Mahmut Coşkun seçildi.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, daire başkanının görev süresinin dolması üzerine yeni başkanı belirlemek için Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda seçim yapıldı.

Yargıtay üyelerinin salt çoğunluğunun oyunu alan aynı daire üyesi Coşkun, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin yeni başkanı oldu.

BAŞKANLIK SEÇİMİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin dördüncü turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçime beşinci tur oylamasıyla devam ediliyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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