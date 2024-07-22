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Yarın Bursa Nilüfer'in Konak Mahallesi ve Lefkoşe Caddesi bölgelerinde 09.00 ile 19.00 aralığında su kesintisi olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yarın Bursa Nilüfer&#039;in Konak Mahallesi ve Lefkoşe Caddesi bölgelerinde 09.00 ile 19.00 aralığında su kesintisi olacak
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

23 Temmuz günü gerçekleşecek olan su kesintilerine dair bilgiler paylaşılırken BUSKİ tarafından hangi sokaklarda ve saat kaçta olacağı belirtildi. Bursa'da sular ne zaman gelecek merak eden vatandaşlar için kesintinin yaşanacağı saatleri haberimizde derledik.

Yarın BUSKİ tarafından gerçekleşecek olan arıza çalışmaları sonucunda Nilüfer ve Osmangazi'de bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. 

Suların kesilmesiyle beraber vatandaşlar Bursa Nilüfer'de su kesintisi ne zaman biter merak ederken arıza çalışmalarının gerçekleşeceği alanlar belli oldu.

23 TEMMUZ BURSA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 2024?

BUSKİ tarafından yapılacak olan çalışmalar sonucunda Nilüfer ve Osmangazi bazı yerlerde kesinti olacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleşecek olan kesintiler Nilüfer ilçesinde Konak Mahallesi, Lefkoşe Caddesi, Olgun sokak, Barış sokak ve Biletçi Sokak bölgelerinde geçerli olurken 09.00'da başlayıp 19.00'da sona erecek.

Yarın Bursa Nilüfer'in Konak Mahallesi ve Lefkoşe Caddesi bölgelerinde 09.00 ile 19.00 aralığında su kesintisi olacak - 1. Resim

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak olan arıza çalışmaları kapsamında Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, Demirtaş Barbaros Mahallesi, Demirtaş Sakarya Mahallesi, Demirtaş Dumlupınar Mahallesi ve İsmetiye Mahallelerinin tamamı ve Panayır Mahallesi Yalova yolunun doğusunda olan alanda 23 Temmuz 2024 00.10 ile 23.50 aralığında su kesintisi yaşanacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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