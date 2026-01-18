ATV ekranlarının fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde yarışmacıya yöneltilen kelime sorusu, hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri düşündürdü. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla dikkat çeken yarışmada, Türkçenin az bilinen sözcüklerinden biri olan "yengi" kelimesinin anlamı merak konusu oldu. Peki, Yengi kelimesi hangi anlama gelir?

Kim Milyoner Olmak İste son bölümünde sorulan 300 bin TL'lik sorunun cevabı merak edilmeye başlandı. Yarışmacının cevaplamakta zorlandığı ve seyirci joker hakkını kullandığı "Yengi kelimesi hangi anlama gelir?" sorunun şıkları ve doğru cevabı haberimizde yer alıyor.

YENGİ KELİMESİ HANGİ ANLAMA GELİR?

Kim Milyoner Olmak İster'in son yayınlanan bölümünde yarışmacının karşısına çıkan "Yengi kelimesi hangi anlama gelir? sorusu soruldu. Şıklar şu şekilde:

A) Erkek kardeşin karısı

B) Galibiyet

C) Giysinin kol kısmı

D)Mağlubiyet

Yengi kelimesi TDK'ye göre, "Birçok emek ve tehlikeli uğraşma pahasına erişilen mutlu sonuç; galibiyet, galebe, zafer." anlamına geliyor. Bu kapsamda sorunun doğru cevabı B şıkkı.

