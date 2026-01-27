Yeraltı dizisi 1. bölüm ne zaman, hangi gün? İlk bölüm detayları
Televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Yeraltı dizisinin yayın tarihi netleşti. Suç, aşk ve entrikanın iç içe geçtiği yapımın 1. bölüm tarihi ve ekrana geleceği gün merak konusu olurken, dizinin ilk bölümünde yaşanacaklar da dikkat çekiyor.
NOW'da yayınlanacak Yeraltı dizisi 1. bölüm tarihi ve yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağı dikkat çekti. Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Uraz Kaygılaroğlu ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı dizinin ilk bölümünde neler olacak merak ediliyor.
YERALTI DİZİSİ 1. BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Yeraltı dizisinin yayın takvimi netleşti. Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği dizi, 28 Ocak Çarşamba günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
İlk bölüm, saat 20.00’de NOW ekranlarında yayınlanacak. Tanıtımlarıyla dikkat çeken Yeraltı, özellikle suç ve dram türünü takip eden izleyiciler için sezonun öne çıkan projeleri arasında gösteriliyor.
YERALTI DİZİSİ 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Haydar Ali ile Ceylan’ın büyük bir aşkla başlayan ilişkisi, tek bir gecede geri dönülmesi zor bir sürece girer. Haydar Ali, farkında olmadan gizli planlarla İstanbul’un sert ve acımasız yeraltı dünyasının tam ortasında kalırken, hayatı bambaşka bir yöne savrulur. İçine çekildiği bu karanlık düzen, onu hem tehlikeli isimlerle hem de ölümcül kararlarla yüz yüze getirir. Ceylan ise sevdiği adamı korumak için kendi sınırlarını zorlamak zorunda kalır.
YERALTI DİZİSİ OYUNCULARI
Deniz Can Aktaş
Devrim Özkan
Uraz Kaygılaroğlu
Sümeyye Aydoğan
Burak Sevinç
Ülkü Hilal Çiftçi
Ekin Mert Daymaz
Emir Benderlioğlu
Koray Şahinbaş
Hülya Gülşen
Hakan Çelebi
Mehmet Yılmaz Ak