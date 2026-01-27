Televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Yeraltı dizisinin yayın tarihi netleşti. Suç, aşk ve entrikanın iç içe geçtiği yapımın 1. bölüm tarihi ve ekrana geleceği gün merak konusu olurken, dizinin ilk bölümünde yaşanacaklar da dikkat çekiyor.

NOW'da yayınlanacak Yeraltı dizisi 1. bölüm tarihi ve yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağı dikkat çekti. Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Uraz Kaygılaroğlu ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı dizinin ilk bölümünde neler olacak merak ediliyor.

YERALTI DİZİSİ 1. BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Yeraltı dizisinin yayın takvimi netleşti. Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği dizi, 28 Ocak Çarşamba günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

İlk bölüm, saat 20.00’de NOW ekranlarında yayınlanacak. Tanıtımlarıyla dikkat çeken Yeraltı, özellikle suç ve dram türünü takip eden izleyiciler için sezonun öne çıkan projeleri arasında gösteriliyor.

Yeraltı dizisi 1. bölüm ne zaman, hangi gün? İlk bölüm detayları

YERALTI DİZİSİ 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haydar Ali ile Ceylan’ın büyük bir aşkla başlayan ilişkisi, tek bir gecede geri dönülmesi zor bir sürece girer. Haydar Ali, farkında olmadan gizli planlarla İstanbul’un sert ve acımasız yeraltı dünyasının tam ortasında kalırken, hayatı bambaşka bir yöne savrulur. İçine çekildiği bu karanlık düzen, onu hem tehlikeli isimlerle hem de ölümcül kararlarla yüz yüze getirir. Ceylan ise sevdiği adamı korumak için kendi sınırlarını zorlamak zorunda kalır.

Yeraltı dizisi 1. bölüm ne zaman, hangi gün? İlk bölüm detayları

YERALTI DİZİSİ OYUNCULARI

Deniz Can Aktaş

Devrim Özkan

Uraz Kaygılaroğlu

Sümeyye Aydoğan

Burak Sevinç

Ülkü Hilal Çiftçi

Ekin Mert Daymaz

Emir Benderlioğlu

Koray Şahinbaş

Hülya Gülşen

Hakan Çelebi

Mehmet Yılmaz Ak

Haberle İlgili Daha Fazlası