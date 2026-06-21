2026 YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'nin tamamlanmasının ardından adayların gözü soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına çevrildi. Netlerini hesaplamak isteyen üniversite adayları, ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamayı bekliyor. YKS AYT soru cevap anahtarı PDF ekranı araştırılıyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın sona ermesiyle birlikte adaylar, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı. Özellikle sınav performansını değerlendirmek isteyen öğrenciler, ÖSYM'nin duyurularını yakından takip ediyor.

YKS AYT SORU CEVAP ANAHTARI EKRANI

AYT'nin tamamlanmasının ardından adaylar, sınavda verdikleri cevapları kontrol ederek tahmini netlerini hesaplamak istiyor. Bu nedenle ÖSYM tarafından yayımlanacak temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı büyük önem taşıyor.

YKS AYT soru cevap anahtarı ekranı! YKS AYT soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, sınavlara ilişkin soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını resmi internet sitesi üzerinden erişime açıyor. Temel soru kitapçığında soruların belirli bir bölümü kamuoyuyla paylaşılırken, sınava katılan adaylar ise kendi soru kitapçıklarının tamamına Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişebiliyor.

Soru kitapçıkları yayımlandıktan sonra adaylar, test bazında doğru ve yanlış sayılarını hesaplayarak yaklaşık netlerini belirleyebilecek. Özellikle Matematik, Fen Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 ile Sosyal Bilimler-2 testlerine ilişkin değerlendirmeler sınav sonrası yoğun şekilde takip ediliyor.

YKS AYT soru cevap anahtarı ekranı! YKS AYT soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

YKS AYT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 2026 YKS AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı için henüz resmî bir duyuru yayımlanmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, TYT, AYT ve YDT oturumlarının tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının erişime açılması bekleniyor.

YKS'nin son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT), 21 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayıp 17.45'te sona erecek. Bu nedenle soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının YDT'nin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde veya takip eden günlerde ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor.

ÖSYM tarafından yapılacak açıklamanın ardından adaylar, osym.gov.tr adresinde yer alan duyurular bölümünden soru kitapçıklarına ve cevap anahtarlarına ulaşabilecek.

YKS sonuçlarının ise ÖSYM takvimine göre 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Sonuçların ilan edilmesinin ardından üniversite tercih süreci başlayacak ve adaylar puanları ile başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

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