YKS AYT sözel 1.si Fatih Emre Düzcan, Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi'nden mezun oldu

Bugün açıklanan YKS sınav sonuçlarıyla beraber dereceye giren öğrencilerin nereden, hangi okuldan mezun olduğu da belli oldu. Milyonlarca adayın başvurduğu YKS'de AYT sözel alanında kim birinci oldu, kaç net yaptı merak ediliyorken ÖSYM Başkanı Ersoy başarılı isimleri duyurdu.

2024 YKS AYT eşit ağırlık 1.si olan Berra Kuruş, Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu

2024 YKS AYT eşit ağırlık 1.si olan Berra Kuruş, Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu

Yaklaşık 3 milyon adayın başvurduğu YKS sınavında bugün sonuçlar belli oldu. TYT alanında Süleyman Mete Genç birinci olurken, Berra Kuruş AYT eşit ağırlık alanında 1. oldu.

AYT sözel kısmında birinci kim oldu araştırılırken hangi okuldan mezun olduğu da merak konusu oldu.

YKS AYT SÖZEL 1.Sİ KİM OLDU?

2024 yılında 8-9 Haziran tarihinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçları 16 Temmuz günü sabah saatlerinde açıklandı. Buna göre AYT sözel birincisi Fatih Emre Düzcan oldu.

YKS SÖZEL BİRİNCİSİ HANGİ ŞEHİR VE OKULDAN MEZUN OLDU?

AYT sözel alanında doğru cevapları bularak başarı elde eden ve birinci olan Fatih Emre Düzcan, Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi'nde eğitimini tamamladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, başarılı olan isimleri şu sözlerle paylaştı:

“Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincimiz Süleyman Mete Genç, Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi, Mersin. Alan Yeterlilik Testi (AYT) birincilerimiz eşit ağırlık alanında Berra Kuruş, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi, İstanbul. Sayısal alanda Arda Taşdemir, Cemil Meriç Fen Lisesi, Elazığ. Sözel alanında Fatih Emre Düzcan, Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi, Rize.

Yabancı Dil Testi (YDT) birincilerini de paylaşan Ersoy, “Almanca’da, Sevgi Kırmızıbekmez, Kabataş Erkek Lisesi. Arapça alanında, Yusuf Salih Orhan, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi. Fransızca alanında Yunus Emre Aydoğan, Çapa Fen Lisesi. İngilizce alanında Mehmet Alp Güneş, İstanbul Atatürk Fen Lisesi. Rusça alanında Safiye Yaşar, Ayrancı Anadolu Lisesi”