YKS tarihi 8-9 Haziran olarak netleşti

Düzenleyen: Betül Tokkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Nisan 2024 21:47 - Güncelleme: 9 Nisan 2024 21:54 - Güncelleme:

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Üniversite sınavı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) bu yılki tarihi merak konusu haline geldi. Geçtiğimiz yılın YKS başvuru süreci 8-23 Mart arasında tamamlanmış ve sınavlar üç oturumda 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Ancak, 2024 YKS ne zaman yapılacak? Öğrencilerin ve velilerin merak ettiği bu sorunun cevabını araştırdık. İşte detaylar...