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YKS tarihi 8-9 Haziran olarak netleşti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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YKS tarihi 8-9 Haziran olarak netleşti

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Üniversite sınavı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) bu yılki tarihi merak konusu haline geldi. Geçtiğimiz yılın YKS başvuru süreci 8-23 Mart arasında tamamlanmış ve sınavlar üç oturumda 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Ancak, 2024 YKS ne zaman yapılacak? Öğrencilerin ve velilerin merak ettiği bu sorunun cevabını araştırdık. İşte detaylar...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2024 YKS takvimi öğrenciler arasında şimdiden yoğun ilgi görüyor. Üç oturumdan oluşan YKS başvuruları sona erdi ancak sınav tarihleri hala merak konusu. Peki 2024 YKS ne zaman yapılacak? YKS ne zaman? YKS tarihi değişti mi? İşte YKS hakkında bilmeniz gerekenler...

YKS tarihi 8-9 Haziran olarak netleşti - 1. Resim

2024 YKS NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy yayımlanan 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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