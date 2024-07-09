Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Zeybek videosu ile yeniden gündem olan Hakan Çalhanoğlu, 2015 yılında Sinem Gündoğdu ile evlendi

Zeybek videosu ile yeniden gündem olan Hakan Çalhanoğlu, 2015 yılında Sinem Gündoğdu ile evlendi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Zeybek videosu ile yeniden gündem olan Hakan Çalhanoğlu, 2015 yılında Sinem Gündoğdu ile evlendi
Hakan Çalhanoğlu, Evlilik, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımımızın başarılı oyuncularından biri olan Hakan Çalhanoğlu'nun özel hayatı da gündemde yer aldı. Düğününde oynadığı zeybek dansı halen büyük beğeni toplarken ne zaman evlendi, Hakan Çalhanoğlu boşandı mı gibi sorular da araştırılıyorken çift, sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun EURO 2024'te gösterdiği perfomans ile övgü toplarken eşi Sinem Gündoğdu kimdir, evli mi soruları da merak konusu olmuştu. Futbolculuk kariyeri ile göz önünde olurken evliliği de sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU EVLİ Mİ, NE ZAMAN EVLENDİ?

A Milli Futbol Takımımızın oyuncularından biri olan Çalhanoğlu, 2015 yılında Sinem Gündoğdu ile evlendi. Evliliğinden 3 çocuğu olurken isimleri Liya, Ayaz ve Asil Can'dır.

Zeybek videosu ile yeniden gündem olan Hakan Çalhanoğlu, 2015 yılında Sinem Gündoğdu ile evlendi - 1. Resim

ÇALHANOĞLU'NUN EŞİ SİNEM GÜNDOĞDU KİMDİR?

1995 yılında Almanya'da doğan Gündoğdu, Türk kökenli olurken Almanya vatandaşlığına sahip.

2017 yılında Çalhanoğlu boşandığına dair paylaşımda bulunmuştu. Evlilikte yaşanan kriz kısa süre içerisinde çözülürken çift evliliğine devam ediyorken sosyal medya hesaplarında da hayatlarından kesitler paylaşıyorlar.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fuzul Topraktan 1 milyar TL yatırıma imza attıYolcular dikkat! THY'den yüzde 50 zam kararı geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe, Melissa Vargas, Gizem Örge, Aslı Kalaç ve Meliha Diken ile sözleşme uzattı - HaberlerFenerbahçe, Melissa Vargas, Gizem Örge, Aslı Kalaç ve Meliha Diken ile sözleşme uzattıAkyaka ve Köyceğiz'de hissedilen Marmaris depreminin derinliği 6 km olarak ölçüldü - HaberlerAkyaka ve Köyceğiz'de hissedilen Marmaris depreminin derinliği 6 km olarak ölçüldüMuğla'da olan 4.4 büyüklüğündeki deprem Dalaman ve Datça'da hissedildi - HaberlerMuğla'da olan 4.4 büyüklüğündeki deprem Dalaman ve Datça'da hissedildiEndonezya'da altın madeninde heyelan sonucu 17 kişi hayatını kaybetti - HaberlerEndonezya'da altın madeninde heyelan sonucu 17 kişi hayatını kaybettiMasterchef Ayşe Çiçek, Konyalı ve müzik öğretmenliği yapıyor - HaberlerMasterchef Ayşe Çiçek, Konyalı ve müzik öğretmenliği yapıyorNetflix'e gelen zam ile beraber 176,99 TL olan standart plan, 229,99 TL'ye çıktı - HaberlerNetflix'e gelen zam ile beraber 176,99 TL olan standart plan, 229,99 TL'ye çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...