Zeybek videosu ile yeniden gündem olan Hakan Çalhanoğlu, 2015 yılında Sinem Gündoğdu ile evlendi

A Milli Futbol Takımımızın başarılı oyuncularından biri olan Hakan Çalhanoğlu'nun özel hayatı da gündemde yer aldı. Düğününde oynadığı zeybek dansı halen büyük beğeni toplarken ne zaman evlendi, Hakan Çalhanoğlu boşandı mı gibi sorular da araştırılıyorken çift, sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun EURO 2024'te gösterdiği perfomans ile övgü toplarken eşi Sinem Gündoğdu kimdir, evli mi soruları da merak konusu olmuştu. Futbolculuk kariyeri ile göz önünde olurken evliliği de sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU EVLİ Mİ, NE ZAMAN EVLENDİ?

A Milli Futbol Takımımızın oyuncularından biri olan Çalhanoğlu, 2015 yılında Sinem Gündoğdu ile evlendi. Evliliğinden 3 çocuğu olurken isimleri Liya, Ayaz ve Asil Can'dır.

ÇALHANOĞLU'NUN EŞİ SİNEM GÜNDOĞDU KİMDİR?

1995 yılında Almanya'da doğan Gündoğdu, Türk kökenli olurken Almanya vatandaşlığına sahip.

2017 yılında Çalhanoğlu boşandığına dair paylaşımda bulunmuştu. Evlilikte yaşanan kriz kısa süre içerisinde çözülürken çift evliliğine devam ediyorken sosyal medya hesaplarında da hayatlarından kesitler paylaşıyorlar.