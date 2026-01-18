Zeynep Sönmez tarihi zaferiyle gündemde! Avustralya Açık'ta 11 numaralı seribaşı Ekaterina Alexandrova'yı 2-1 mağlup eden Zeynep Sönmez, Türkiye tarihinde tek kadınlarda Avusturya Açık'ta ikinci tura çıkan ilk Türk tenisçi oldu. Peki, Zeynep Sönmez kimdir, kaç yaşında?

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde final turuna yükselmişti. Sönmez, Avustralya Açık'ın ilk turunda Rus raket Ekaterina Alexandrova ile karşılaştı.İlk seti 7-5 kazanan Zeynep Sönmez, ikinci sette rakibine 6-4 kaybetse de mücadelenin üçüncü setini 6-4 kazanarak Avustralya Açık'ta adını ikinci tura yazdırdı.

ZEYNEP SÖNMEZ KİMDİR?

Türk profesyonel tenis oyuncusu Zeynep Sönmez, 30 Nisan 2002 tarihinde dünyaya geldi. Tenisle altı - yedi yaşlarında ailesi tarafından yazdırıldığı yaz okulunda tanıştı. Sönmez Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından 14 Temmuz 2025'teki tek kadınlar sıralamasına göre 74.'lükle kariyerinin en yüksek sıralamasına erişmiştir.

WTA Turunda 1 kez, ITF Kadınlar Turunda 4 kez tekler şampiyonluğu kazandı. 2023 Rosmalen Çim Kort Şampiyonası elemelerinde WTA'da ilk kez Türkiye'yi temsil etti.2024 Roland Garros - Tek kadınlar turnuvası önelemeleri ilk turunda Sırp raket Dejana Radanović'i 2-0, ikinci turunda Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'i 2-1 yenerek final turuna yükseldi. Final turunda Hırvat raket Jana Fett'i 2-0 yendi ve kariyerindeki ilk Grand Slam ana tablosuna kalma başarısını elde etmiş oldu.



2024 Wimbledon - Tek kadınlar önelemeleri ilk turunda Japon Mai Hontama'yı 2-0, ikinci turunda Sloven Polona Hercog'u 2-1 yenerek final turuna yükseldi. Final turunda Ukraynalı raket Daria Snigur'a 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmiş oldu. 2024 Amerika Açık - Tek kadınlar önelemeleri ilk turunda Macar Dalma Galfi'yi 2-0, ikinci turunda İsviçreli Jil Teichmann'ı 2-0 yendi. Final turunda Belaruslu raket Aliaksandra Sasnovich'e 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

2024 yılının sonunda katıldığı Brisbane International turnuvası eleme aşaması ilk turunda Rus tenisçi Ekaterina Makarova'yı 6-1 ve 6-0'lık setlerle mağlup ederek ikinci turda yine Rus Polina Kudermetovaya rakip oldu. Bu turda 6-3 ve 6-2 setlerle rakibine 2-0 yenilen Sönmez turnuvadan elendi. 2025 Amerika Açık Turnuvasına doğrudan ana tablodan başladı. Böylece ilk kez bir sezon boyunca 4 slamde de ana tabloda yer alma başarısı gösterdi.

2024 yılında WTA 250 Merida Açık'ta ABD'li rakibi Ann Li'yi 6-2 ve 6-1 ile mağlup ederek ilk WTA Şampiyonluğunu kazandı Bu turnuvada aldığı Şampiyonluk ile ilk 100'e girdi.

2025 Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 3. tur'a kadar yükselerek tarihi bir başarı elde etti.

TENİS'TEKİ DİĞER BAŞARILI İSİMLER

Sönmez, uluslararası alanda başarı elde eden ilk Türk kadın tenisçi değil. Milli tenisçi İpek Şenoğlu, Türkiye'yi ilk kez Wimbeldon'da temsil eden kadın tenisçiydi.

Çağla Büyükakçay, 2016'da TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ı kazanarak WTA tekler seviyesinde kupa kaldıran ilk Türk raket oldu.

