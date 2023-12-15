15 Aralık 2023 12:49 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 12:54

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ilk uzay yolcusu olan Alper Gezeravcı'nın hayatı merak edildi. Türkiye'nin gururlarından biri olan Alper Gezeravcı'nın uçuşa kısa süre kalmasıyla beraber vatandaşlar Alper Gezeravcı kimdir? İlk uzay yolcusu Alper Gezeravcı kaç yaşında, mesleği nedir? sorularına yanıt aradı.

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

Aralık 1979 yılında Mersin'de doğan Alper Gezeravcı, askeri pilottur. 2023 yılının sonlarında yapılması planlanan SpaceX Axiom Space-3 misyonu kapsamında uzayda 14 gün kalacak. Gezervacı, Hava Harp Okulu'nda elektronik mühendisliği eğitimi aldı. Türk Hava Kuvvetleri'nde 21 yıllık deneyimi olan pilot f 16 uçuruyor.

ALPER GEZERAVCI NE ZAMAN UZAYA GİDECEK?

Türkiye’nin ilk uzay yolcusu olan Alper Gezeravcı'nın, 9 Ocak 2024'te uzaya gönderilmesi planlanıyor.

Axiom Mission 3'ün (Ax-3) sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı: "Takvimlerinizi ayarlayın. A3 görevi, 9 Ocak'tan daha erken olmayacak şekilde bir fırlatma tarihi hedefliyor. Tamamı Avrupalı ekibimiz, SpaceX Dragon ile Uzay İstasyonu'na havalanacak."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin ilk uzay yolcusu ile ilgili "Armalar her görev için özel tasarlanmaktadır. Armanın içerisindeki her bir detay, bir mesaj taşımakta ve anlam ifade etmektedir. Yakın zamanda üniformamın üzerinde uzaya yapacağımız ilk görevde gururla taşıyacağım arma şu anlamları taşımaktadır: Bizler bayrağında ay ve yıldız taşıyan bir milletiz. Bayrağımızdaki sembollerin uzaya olan merakımız ve tutkumuza vesile olduğu şüphesiz. Sırf bu yüzden armanın en dikkat çeken yerinde, yuvarlak formda bayrağımız yer alıyor. Hemen üstünde ise Cumhuriyetimizin 100. yılını simgeleyen 100 sayısını görmektesiniz. Etrafında ise 16 yıldız yer almakta. Bunlar şanlı tarihimizin gurur kaynağı 16 Türk devletini simgeleyen yıldızlar. Yıldızların hemen altındaki dünya haritasında evrensel olarak kabul gören Turkuaz rengiyle ülkemizi görüyorsunuz. Son olarak çok önemli anlamları olan 8 köşeli Selçuklu yıldızı var. Yerle gök arasındaki bağlantı geçişini simgeleyen ve ayrıca İslam'ın temel prensiplerini temsil eden 8 köşeli yıldızla da armamızın bütünlüğünü sağlamış olduk. Omzumuzda armamız, kalbimizde Türkiye sevgimiz, tarihi anlamı olan uzay görevimiz için biz hazırız." dedi.

AX 3 UÇUŞU NEDİR?

Ax-3 mürettebatı, Michael López-Alegría, Alper Gezeravcı, Walter Villadei ve Marcus Wandt'tan oluşmaktadır. Bu görevin amaçlarından biri "daha uzun ömürlü insanlı uzay görevlerinin ve hatta uzayda yaşanabilirliğin kolaylaştırılması" olacak.

Uçuşun 14 gün sürmesi bekleniyor. Uçuş, Axiom Space tarafından gerçekleştirilecek.