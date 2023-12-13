13 Aralık 2023 15:57 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 16:02

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye'nin acı haberinin duyulmasıyla beraber şehidimizin hayatı araştırıldı. Peki, Şehit Alperen Emir kimdir? Kaç yaşında, nereli?

ŞEHİT ALPEREN EMİR KİMDİR?

Şehit Alperen Emir, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşıyordu. Alperen Emir, 12 Aralık 2023 günü şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Eril Alperen Emir şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."​​​​​​​

ŞEHİT ALPEREN EMİR NEREDE ŞEHİT OLDU?

Irak'ın kuzeyinde şehit olan Alperen Emir bugün Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin üniversite öğrencisi kardeşi Eren Emir, ağabeyinin üniformasını giyip subay kılıcını taşıdı, polis emeklisi babası da taziye dileklerini iletenlere "Vatan, millet sağ olsun." dedi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, elini tuttuğu şehidin annesini tören boyunca teskin etti. Şehidin anneannesi, "Vatan sağ olsun. Gözümden bir damla yaş akıtmayacak, düşmanı sevindirmeyeceğim." dedi.

Şehit Teğmen Emir'in naaşı, Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.