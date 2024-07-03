100. oyun mutluluğu... Aydınlıkevler “dalya” dedi
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
Demet Akbağ’ın oyunculuk performansı ile Yılmaz Erdoğan’ın kalemini bir araya getiren “Aydınlıkevler” tiyatro oyunu, 100. defa seyirci ile buluştu.
MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Eser, 2022 yılının Mart ayında başlayan serüvende 1 Temmuz akşamı Maximum Uniq Açıkhava’da gerçekleşen gösterim ile birlikte dalya yaptı.
Yapımını BKM’nin üstlendiği eserin yazarı Yılmaz Erdoğan “Emaneti sahibine yani seyircimize ulaştırmanın yüzüncü mutluluğu… Kutlu olsun…” dedi.
Demet Akbağ ise “Beni ve tüm ekibi 100 oyundur büyük bir coşku ile kucaklayan tüm seyircilerimize teşekkür ediyorum. Alkışımız bitmesin, nice 100 oyunlara!” ifadelerini kullandı.
Eser; yaşamak, yokluğa direnmek ve Amerika’yla baş etmek üzerine bir hikâye sunuyor.
Düzenleyen: Baki Sancak - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi