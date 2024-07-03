100. oyun mutluluğu... Aydınlıkevler “dalya” dedi

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Temmuz 2024 02:52 - Güncelleme: 3 Temmuz 2024 02:56 - Güncelleme:

Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi

Demet Akbağ’ın oyunculuk performansı ile Yılmaz Erdoğan’ın kalemini bir araya getiren “Aydınlıkevler” tiyatro oyunu, 100. defa seyirci ile buluştu.