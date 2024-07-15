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Haberler > Kültür - Sanat > 21. yüzyılın “en iyi” 100 kitabı... New York Tımes 503 kişilik heyetle seçti

21. yüzyılın “en iyi” 100 kitabı... New York Tımes 503 kişilik heyetle seçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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21. yüzyılın “en iyi” 100 kitabı... New York Tımes 503 kişilik heyetle seçti
The New York Times, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

New York Tımes, “21. yüzyılın en iyi 100 kitabı” adlı bir liste yayımladı.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ -  “En çok satanlar” listelerinin objektifliği çok tartışılan The New York Times gazetesi, “21. yüzyılın en iyi 100 kitabı” adlı bir liste yayımladı.

Aralarında yazar, şair, eleştirmen ve okurların da olduğu 503 kişilik bir ekibin tavsiyeleriyle hazırlanan listenin ilk sırasına İtalyan yazar Elena Ferrante’nin özgürlük ve feminizm vurgulu “Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım” adlı eseri kondu. Bu eseri Isabel Wilkerson’ın “The Warmth of Other Suns” ve Hilary Mantel’in “Kurtlar Hanedanı” kitapları takip etti. 100 eser arasına Türkiye’den hiçbir kitap giremedi.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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