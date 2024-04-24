5 bin çocuk ve genç 'umut' için buluştu

İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali yedinci defa başladı... Bienalde 5 bin 250 çocuk ve genç sanatçının 579 projesi sergileniyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Bir ay sürecek olan faaliyetler MKM Beşiktaş Çağdaş ve İstiklal Sanat Galerisinde yapılacak. Bienal çerçevesinde çocuk ve gençlerin “umut” temalı eserleri sanatseverlerle buluşacak. Kadıköy ve Beşiktaş iskele meydanları ile Şehir Hatları vapurları da gençlerin performanslarına ev sahipliği yapacak. Bu sene, deprem bölgesindeki çocuk ve gençlerle özel projeler gerçekleştirildi.

Bienal küratörü Esra Özkan şunları söyledi: Bienal, sanatın farklı dallarıyla mevcut gerçekliğimizden daha iyi bir geleceği hayal etmeyi ve hayallerimizi gerçeğe çevirmek üzere olan fikirlerimizin ilhanımı bulmak için yola çıkıyor. Uzakta sandığımız; umut ettiğimiz gelecek.