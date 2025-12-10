ABD’de yürütülen soruşturma sonucunda iadesine karar verilen Boubon kökenli bronz imparator heykeli ile birlikte toplam 29 tarihi eser Türkiye’ye döndü. Kültür ve Turizm Bakanlığı, son yedi yılda 9 binden fazla kültür varlığını ülkeye kazandırmış oldu.

MURAT ÖZTEKİN - Burdur’daki Boubon antik şehrinden kaçırılan bronz imparator heykeli, ABD’den Türkiye’ye dönüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sürdürdüğü hukuki takip neticesinde iade edilen eser, Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı tarafından ABD’deki resmî makamlardan teslim alındı.

Aynı süreçte Samatya’daki Meryem Ana Peribleptos Manastırı’ndan kaçırılan Metropolitan Sanat Müzesi’ndeki ‘Mikail’ tasvirli sütun başı ile 28 eser daha Türkiye’ye iade edildi. Bu eserler arasında Boubon kökenli parçalar, Düver kökenli arkaik dönem pişmiş toprak levhaları ve Roma devrine ait mermer Demosthenes başı yer aldı.

Boubon imparator heykelinin ve son eserlerin iadesi, ABD’de savcılık ve güvenlik birimlerinin yürüttüğü soruşturma neticesinde gerçekleşti. Heykeli satın alan koleksiyoner Aaron Mendelsohn hakkında verilen tutuklama kararı, eserin Türkiye’ye dönüşünde kritik bir rol oynadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı da süreç boyunca Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Birimi ile koordineli bir çalışma yürüttü ve heykelin teslimi için gerekli prosedürleri tamamladı.

YEDİ SENEDE 9 BİN ESER

Konuya dair açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, titiz bir çalışma yürüttüklerini kaydederek 2018-2025 döneminde 9 bin 133 kültür varlığını ait oldukları topraklarla yeniden buluşturduklarını söyledi.

