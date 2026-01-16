Sanatçı Semra Özümerzifon, İstanbul Boğazı’ndan topladığı atık balık ağlarını sanat eserlerine dönüştürdüğü “Ağlı Hikâyeler” sergisiyle, çevre sorunlarından deniz yaşamına uzanan çok katmanlı hikâyeleri Galeri Deniz’de sanatseverlerle buluşturuyor.

MURAT ÖZTEKİN - Sanatçı Semra Özümerzifon, yıllardır atık balık ağlarını sanat eserlerine dönüştürüyor. Onun bu çalışmalarından meydana gelen “Ağlı Hikâyeler” adlı sergi ise Galeri Deniz’de sanatseverlerle buluşuyor.

Sergide Özümerzifon’un İstanbul Boğazı’ndan topladığı, kullanım dışı bırakılmış balık ağlarını özgün kompozisyonlara dönüştürdüğü 28 eser yer alıyor. Özümerzifon, eserlerinin ana malzemesi olan balık ağlarını, “ağlıboya” olarak nitelendirerek üç boyutlu tablolar ve heykeller ortaya çıkarıyor.

Semra Özümerzifon “15 yıl önce Boğaz’da yürüyüş yaparken tesadüfen önüme çıkan balık ağları zengin renk ve dokularıyla hemen dikkatimi çekti. Suların altında uzun yıllar kullanılmış, yaşanmışlık hissi yansıtan bu malzemeyi çok sevdim. Balıkçılarından toplamaya başladım ve o zamana kadar kullandığım yağlı boya çalışmalara ara vererek bu malzemeyle yeni bir sanatsal serüvene giriştim” diyor.

"Ağlıboya" ile denizden sanat çıktı!

KENDİ HİKÂYELERİNİ ANLATIYORLAR

Balık ağlarının zamanla eserlerinde çeşitli şekillere büründüğünü kaydeden sanatçı “Aynı zamanda çevre sorunları, deniz canlılarının türlerinin tükenmesi, balıkçılığın zahmeti, geri dönüşüm gibi konularda kendi hikâyelerini anlatıyorlar” şeklinde konuşuyor.

Sergi, 14 Şubat tarihine kadar DenizBank’ın İstanbul’daki sanat mekânı Galeri Deniz’de ziyaret edilebilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası