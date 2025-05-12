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Anneler Günü’ne has sergi: 12 bin senelik annelik macerası

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Anneler Günü’ne has sergi: 12 bin senelik annelik macerası
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Anneler Günü’nde enteresan bir sergi kapılarını açtı... Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde, Ankara Etnografya Müzesi’nde hazırlanan “Anadolu: Toprağa Can, Zamana İz Bırakan Anneler” sergisi, kadının ve annenin izini, yaklaşık 12 bin yıl önceden günümüze taşıyan bir seçkiye ev sahipliği yapıyor.

MURAT ÖZTEKİN - Neolitik devirden başlayarak farklı hayat hikâyelerini ve üretim biçimlerini bir araya getiren sergi, doğurganlık simgesi olarak görülen “tanrıçalardan” ninnilere, ağıtlardan oyalar ve gündelik eşyalara uzanan çok katmanlı bir anlatım sunuyor.  Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 23 farklı müzeden seçilen koleksiyon, toplam 138 özgün eserden meydana geliyor. Sergide yer alan eserlerin 63’ü ise ilk defa ziyarete açılıyor. 

Anneler Günü’ne has sergi: 12 bin senelik annelik macerası - 1. Resim

Arkeolojik eserler, etnografik eşyalar, tabletler ve tablolar annelik ile aile temalarını çok yönlü bir bakış açısıyla yansıtıyor. Sergi, kadınların annelikle kurdukları bağların tarihî dönüşümünü görünür kılarken günümüz toplumunda anneliğe dair negatif tartışmalara da fikrî bir pencere açıyor. Sergi, 15 Temmuz’a kadar Ankara’da görülebilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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