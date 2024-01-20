Avrupa şampiyonu Türk futbolcunun hayatı film oldu! Barış Telli dublörlük yaptı

20 Ocak 2024 10:31 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 10:36

Ampute Futbol Milli Takımı’nın yıldız futbolcularından Barış Telli'nin hayatı film oldu.

Bir dönem Survivor yarışmasında da yer alan Telli, Ekin Pandır’ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Hayatla Barış' filminde kendisini oynayan Taner Ölmez’e dublörlük yaptı.

Barış Telli'nin mücadeleyle dolu hayat hikayesinin anlatıldığı "Hayatla Barış" filmi 23 Şubat 2024'te izleyiciyle buluşacak.

Küçük yaşta yaşadığı talihsiz kazadan sonra bir bacağını kaybeden Barış'ın hikayesini beyaz perdeye yansıtacak filmde Barış Telli'yi Taner Ölmez canlandırıyor.

Filmde Barış Telli, kendisini oynayan Taner Ölmez’e dublörlük yaptı. Ampüte Futbol Milli Takımı’nın yıldızı olan Barış Telli, kendi alanında eşsiz bir futbol oynadığı ve sahadaki hünerleri benzersiz olduğu için bazı sahnelerde, Taner Ölmez yerine sahnelerde yer alarak, filmin daha gerçekçi olmasına katkı verdi.

HAYATLA BARIŞ FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Taner Ölmez’in yanı sıra Nazan Kesal, Bülent İnal, Gürkan Uygun, Biran Damla Yılmaz, Sinan Tuzcu, Erkan Üçüncü, Arben Akış, Alara Turan, Mekin Sezer, Gurur Çiçekoğlu ve Devrim Kabacaoğlu’nun yer aldığı Hayatla Barış, Medya Door/ Hünkar Doğan yapımcılığında 23 Şubat 2024’te sinema izleyicisi ile beyaz perdede buluşacak. Ekin Pandır’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunda ise Caner Erzincan ve Kotay Yeltekin imzası bulunuyor.

BARIŞ TELLİ KİMDİR?

Barış Telli, 24 Eylül 1989 tarihinde Kırıkkale'de doğmuştur. 4 yaşında geçirdiği trafik kazası sebebi ile sağ bacağını kaybetmiştir. Kaza sonrasında spora ilgisini kaybetmeyenBarış Telli, atletizm, tenis ve futbol dahil bir çok spor alanında başarı ile mücadele etmiştir. Türkiye'de birçok farklı spor dalında Türkiye rekorları kırmış ve Türkiye'nin ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni olmuştur. 2005 yılında lisedeyken Karagücü Ampute Futbol Takımı hocası ile tanışmıştır.2005'te ampute futbol kariyerine başlayan futbolcu, 2009 yılında 49 golle Ampute Futbol Süper Ligi'nde gol krallığı sevinci yaşamıştır.



Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'ndaki eğitim hayatı sırasında Paralimpik oyunlarına hazırlanmaya başlamış 2012 yılında ise özel koşu protezine kavuşmuştur. 2013 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre koşu, yüksek atlama ve uzun atlamada üç altın madalya kazanarak ülkemizi başarı ile temsil etmiştir. 2014 senesinde de yüksek atlamada Avrupa'da 2. olmuş gümüş madalyanın sahibi olmuştur. 2017 yılında Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile şampiyonluk yaşamış, 2018 yılında, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahibi adayı Türkiye'nin Spor Tanıtım Elçisi, 2019 yılında UEFA tarafından Equal Game Tanıtım Elçisi, 2020 yılında ise Össur Marka Elçisi olarak seçilmiştir.