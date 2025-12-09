Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından Burdur’daki Boubon Antik Kenti’nden kaçırılan bronz imparator heykelinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Heykel, yasa dışı yollarla satın alan ABD’li bir koleksiyonerden alındı.

Türkiye, tarihi eserlere sahip çıkmadaki kararlılığını sürdürüyor.

Son olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından Boubon Antik Kenti’nden kaçırılan bronz imparator heykelinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Bakan Ersoy, heykeli yasa dışı yollarla satın alan ABD’li bir koleksiyonerin teslim ettiğini belirtti.

İmparator heykeliyle birlikte Demosthenes mermer heykel başı ve Düver kökenli pişmiş toprak tabletler de Türkiye'ye iade edilecek.

Bakan Ersoy, konuyla ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Boubon’un kayıp imparatoru ülkemize dönüyor!

Burdur’daki Boubon Antik Kenti’nden kaçırılan bronz imparator heykelinin iadesini uluslararası iş birliği ve kararlı bir hukuki takip süreciyle sağladık. Bu süreç, kültürel mirasımızın izinde tüm dünyada yürüttüğümüz etkin mücadelenin ve uluslararası iş birliğinin en iyi göstergelerinden biridir.

Heykeli yasa dışı yollarla satın alan ABD’li bir koleksiyoner, heykelin iadesini kabul etmeseydi ABD mahkemesince tutuklanacaktı. İmparator heykelini ülkemize iade etmeyi kabul ederek cezaevine girmekten kurtuldu. Bu durum, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeledeki kararlılığımızın ve imzalanan mutabakatlarla diğer ülke makamlarınca da haklılığımızın kabul edildiğinin önemli bir sonucudur.

Bakan Ersoy paylaştı! Boubon’un kayıp imparatoru Türkiye'ye dönüyor

İmparator heykeliyle birlikte Demosthenes mermer heykel başı ve Düver kökenli pişmiş toprak tabletler de ülkemize iade edilecek.

Bakan Yardımcımız Gökhan Yazgı'nın katılımıyla yapılan iki ayrı törende, daha önce iade anlaşmaları sağlanan eserlerle birlikte birbirinden kıymetli 28 eser ait olduğu topraklara dönüyor.

Böylelikle son 7 yılda 9.133 kültür varlığını Anadolu topraklarıyla yeniden buluşturduk.

Süreçte birlikte çalıştığımız Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Birimi’ne; ayrıca sürecin ilk gününden bu yana adeta bir dedektif gibi iz sürerek bize ait eserleri adım adım takip eden Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı’na teşekkür ediyorum.

Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya, Türkiye’ye ait her eserin izini dünyanın neresine uzanırsa uzansın sürmeye devam ediyoruz."

Haberle İlgili Daha Fazlası