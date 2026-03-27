Ilısu Barajı’nın suları altında kalan Batman’ın Hasankeyf ilçesindeki kurtarma kazılarında gün yüzüne çıkarılan 147 tarihî eser, ilk defa ziyaretçilere sunuldu.

Hasankeyf Müzesinin depolarında muhafaza edilen farklı dönemlere ait eserler için yaklaşık sekiz ay boyunca konservasyon ve restorasyon çalışması yürütüldü. Çalışmaların ardından en eskisi milattan önce 10 bin yıllarına uzanan eserler, müze bahçesinde 500 metrekare alanda oluşturulan iki sergi yerinde ziyarete açıldı. O eserler arasında mezar taşları, lahit mezarlar, un yapmada kullanılan öğütme ve ezgi taşları, tarihî Hasankeyf Köprüsü’nün ayağındaki yüksek kabartmalı insan figürleri ve bazı mimari yapılara ait parçalar yer aldı.

"ESERLER DEPODA DURUYORDU"

Türk-İslam sanatı açısından kıymetli mezar taşları da burada sergilendi. Hasankeyf Müze Müdürü Şeyhmus Genç, “Hasankeyf’te bulunan ve milattan önce 10 bin yıl öncesine ait olan eserlerimiz depolarımızda duruyordu. Bunları teşhir etmek için bir proje hayata geçirdik. Eserlerimizi bahçemizde açık alanda teşhir edip halkımızın, kültür sanat sevenlerin ziyaretine açmak istedik” dedi.

