Orhan Pamuk'un istediği oldu: Masumiyet Müzesi’nin doğduğu bina için karar verildi
Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk ile Cihangir’deki komşularını karşı karşıya getiren "Masumiyet Müzesi"nin yazıldığı Taray Apartmanı davasında son nokta konuldu. Edebiyat tarihine geçen romanın kaleme alındığı 53 yıllık bina için mahkeme "yıkım" kararı verdi.
- Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi romanını kaleme aldığı Cihangir'deki yarım asırlık bina 2022'de 'riskli yapı' ilan edilmişti.
- Apartman sakinleri, binanın yıkılıp yeniden yapılmasını isteyen Orhan Pamuk ve 'onarılsın' diyen komşuları olarak ikiye bölünmüştü.
- Komşular, binanın çürük olmadığını ve Orhan Pamuk'un kendilerine iş açtığını belirtmiş, müze projesi ihtimalinden bahsetmişlerdir.
- Yıllardır süren hukuk mücadelesi sonucunda mahkeme, komşuların 'güçlendirme yapılsın' talebini reddederek binanın yıkılmasının önünü açmıştır.
- Bu kararla birlikte 53 yıllık yapı için geri sayım başlamıştır.
Orhan Pamuk’un dünya çapında ses getiren Masumiyet Müzesi romanını kaleme aldığı ve içerisinde tam 9 dairesinin bulunduğu Cihangir’deki yarım asırlık bina, 2022 yılında "riskli yapı" ilan edilmişti.
Bu kararla birlikte apartman sakinleri ikiye bölündü. Bir yanda binanın yıkılıp yeniden yapılmasını isteyen Orhan Pamuk, diğer yanda "Binamız çürük değil, onarılsın" diyen komşuları.
"ORHAN BEY BAŞIMIZA İŞ AÇTI"
SHOW Haber'e konuşan komşular:
"Çürük olsa biz burada oturur muyuz? Orhan Bey başımıza bir iş açtı. Bir tek komşumuz var, onun korkusuna koca apartman şu an yenik düşürülmeye çalışılıyor. Duyduğumuza göre burayı müze yapmak gibi bir projesi varmış."
ORHAN PAMUK'UN DEDİĞİ OLDU
Yıllardır süren hukuk mücadelesinde beklenen karar nihayet açıklandı. Mahkeme, komşuların sunduğu "güçlendirme yapılsın" talebini reddederek binanın yıkılmasının önündeki engelleri kaldırdı.
Bu kararla birlikte, Kemal’in Füsun’a olan takıntılı aşkının kağıda döküldüğü 53 yıllık yapı için artık geri sayım başladı.