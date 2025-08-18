Contemporary Istanbul! Global galeriler İstanbul’a geliyor

MURAT ÖZTEKİN - Türkiye’nin en büyük çağdaş sanat fuarlarından Contemporary Istanbul’un (CI) 20. edisyonu, 24-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

CI, Akbank ana partnerliğinde 20. yıla özel Focus America programı ile yine Tersane İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak.

KENDİNE ÖZGÜ BİR BAKIŞ AÇISI SUNUYOR

Contemporary Istanbul’un 20. edisyonuna has olarak hazırlanan Focus America programı, Amerika’nın çağdaş sanat sahnesine odaklanırken, New York’un küresel sanat dünyası üzerindeki etkisi ile görsel kültür arasındaki ilişkiye de dikkat çekiyor.

Katılımcı galeriler arasında Amanita, Revolver Galería, Pontone / Friedrichs Pontone, Leila Heller Gallery ve Heft Gallery yer alıyor. Her bir galeri kendine özgü bir küratöryel bakış açısı sunuyor. Amanita, eserleri Whitney Museum, MoMA ve Met’in daimî koleksiyonlarında yer alan Amerikan soyut sanatının usta ismi Bill Jensen’ın çalışmalarını getiriyor.