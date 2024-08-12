Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > “Deadpool” çizimi 7,5 milyon $’a satışta

“Deadpool” çizimi 7,5 milyon $’a satışta

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
“Deadpool” çizimi 7,5 milyon $’a satışta

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Marvel’ın aykırı filmi “Deadpool& Wolverine” beyazperdede fırtına gibi eserken eserin ana karakteri de müzayede dünyasını hareketlendiriyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - İsmi açıklanmayan bir satıcı, Deadpool karakterinin ilk defa ortaya çıktığı orijinal çizimi satışa sunuyor. Karakteri tanıtan “New Mutants N. 98” için sanatçı Rob Liefeld tarafından 1991’de hazırlanan kapak resmi için Heritage Auctions’da 7,5 milyon dolarlık bir bedel isteniyor. Şayet satış bu rakama gerçekleşirse Liefeld’in çizimi en pahalı çizgi roman eseri olacak.

“Deadpool” çizimi 7,5 milyon $’a satışta - 1. Resim

İsimsiz satıcının eseri yaklaşık 20 yıl önce aldığı ve o zamandan beri kendisine gelen çok sayıda teklifi reddettiği öğrenildi. Ancak, şahıs filmin başarısından sonra eseri satmaya karar verdi.

Eleştirmenlerce çok beğenilmeyen “Deadpool& Wolverine” filmi ise buna rağmen gişede 1 milyar dolarlık hasılata ulaştı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ordu’da heyecanlandıran keşif! 1.600 yıllık zemin mozaiği ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ordu’da heyecanlandıran keşif! 1.600 yıllık zemin mozaiği ortaya çıktı - Kültür - SanatOrdu’da heyecanlandıran keşif! 1.600 yıllık zemin mozaiği ortaya çıktıBanksy ne yapmaya çalışıyor? Londra'yı hayvanat bahçesine çevirdi - Kültür - SanatBanksy ne yapmaya çalışıyor? Londra'yı hayvanat bahçesine çevirdiPırlantadan kubbeler belki bir milyar kırat! İstanbul’un eşsiz cami̇ kubbeleri̇ bir kitapta toplandı - Kültür - Sanatİstanbul’un eşsiz cami̇ kubbeleri̇ bir kitapta toplandıSanatseverlerle 'alay' furyası sürüyor: Kenara koyulan ayakkabıyı eser sanıp, fotoğraf çektiler - Kültür - SanatKenara koyulan ayakkabıyı eser sandılarBakan Ersoy duyurdu: Ordu'daki kazılarda tarihi buluş! - Kültür - SanatOrdu'daki kazılarda tarihi buluş!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Doğan için taziye mesajı - Kültür - SanatErdoğan'dan Mehmet Doğan için taziye mesajı
Sonraki Haber Yükleniyor...