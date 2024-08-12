“Deadpool” çizimi 7,5 milyon $’a satışta

Marvel’ın aykırı filmi “Deadpool& Wolverine” beyazperdede fırtına gibi eserken eserin ana karakteri de müzayede dünyasını hareketlendiriyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - İsmi açıklanmayan bir satıcı, Deadpool karakterinin ilk defa ortaya çıktığı orijinal çizimi satışa sunuyor. Karakteri tanıtan “New Mutants N. 98” için sanatçı Rob Liefeld tarafından 1991’de hazırlanan kapak resmi için Heritage Auctions’da 7,5 milyon dolarlık bir bedel isteniyor. Şayet satış bu rakama gerçekleşirse Liefeld’in çizimi en pahalı çizgi roman eseri olacak.

İsimsiz satıcının eseri yaklaşık 20 yıl önce aldığı ve o zamandan beri kendisine gelen çok sayıda teklifi reddettiği öğrenildi. Ancak, şahıs filmin başarısından sonra eseri satmaya karar verdi.

Eleştirmenlerce çok beğenilmeyen “Deadpool& Wolverine” filmi ise buna rağmen gişede 1 milyar dolarlık hasılata ulaştı.