“Lee Cronin’den Mumya” filminde alışılmış hikâye, oldukça kanlı bir ev korkusuna dönüştürüldü. Ancak değişmeyen şeyler de vardı; Orta Doğu’ya negatif bakış gibi…

MURAT ÖZTEKİN- Mumya, sinemanın en eski aksiyon, macera ve korku hikâyelerinden biri... İlk defa 1932 yılında yönetmen Karl Freund tarafından seyirciyle buluşturulan ve bir lanetle dirilen Mısır’daki mumyanın hikâyesini işleyen eser, zamanla farklı yönetmenlerce tekrar çekildi. Doğu’yu “öteki” gören Batılı bakış açısını ziyadesiyle yansıtan Mumya’nın buna rağmen farklı kültürlerde karşılığı oldu. (Mesela Türkiye’de başrolünde şarkıcı Teoman’ın olduğu “Mumya Firarda” adlı bir film ortaya çıkarıldı.) Hikâye, 1999’da ise Stephen Sommers tarafından tekrar canlandırıldı. 2017’de Tom Cruise’lu bir Mumya da seyrettik…

Ve şimdi lanet, antik tabutundan tekrar çıkıyor… “Kötü Ruh” serisiyle adından söz ettiren İrlandalı yönetmen Lee Cronin’in yönetmenliğini üstlendiği “Lee Cronin’den Mumya” (Lee Cronin’s The Mummy) farklı bir yenidençekim olma iddiasıyla geliyor.

Eserde Jack Reynor, Laia Costa ve May Calamawy gibi isimler başrolleri paylaşıyor. Kısaca hikâyeye temas edecek olursak; ABD’li gazeteci Charlie Cannon ile eşi Larissa, iki çocuklarıyla birlikte Kahire’de yaşamaktadırlar. Bir gün evlerinin bahçesinde oynayan kızları Katie, esrarengiz bir kadın tarafından kaçırılır.

Eski tabutun kapağı yine açıldı! Mumya'da aile faciası

Bütün aramalara rağmen zavallı kızın izi bulunamaz. Aradan sekiz sene geçer ve çift artık ABD’nin New Mexico eyaletindeki aile evlerine yerleşmiştir. Bu safhada bir kızları daha dünyaya gelmiştir. Ancak hiç beklemedikleri anda Mısır’dan telefon alıp kızları Katie’nin bulunduğunu öğrenirler. Ülkeye gittiklerinde vücudu başka bir hâle bürünmüş ve hiç konuşmayan bir Katie ile karşılaşırlar. Onu ABD’deki evlerine getirdiklerinde ise lanetli hadiseler yaşanmaya başlar. Baba Charlie, gazetecilik refleksiyle mevzuyu araştırmaya başladığında hikâye derinleşir…

MUMYA’NIN MİRASINDAN UZAKLAŞILIYOR

Yönetmen Lee Cronin, Kahire ve New Mexico arasında gidip gelen heyecanlı sahnelere yer verse de aksiyon ve macera yönlerini azalttığı Mumya’yı daha ziyade ev korkusuna yaklaştırıyor. Evet, ailenin işin içerisine daha fazla girdiği eserde bazı başarılı sahneler seyrediyoruz. Ancak aşırı şişirilmiş, aykırı korku sekansları yeterince tat vermiyor. Dahası radikal değişikliklerle Mumya’nın mirası sarsılıyor!

AŞIRI KANLI BİR FİLM

Yönetmen Cronin, “body horror” denilen aşırı kanlı korku filmleriyle tanınıyor. Burada da sınırları zorlayarak midenizi test ediyor!

Öte yandan “Mumya”daki alışıldık oryantalist bakış bu filmde de devam ettiriliyor. Doğu, tekinsiz ve kötülüğün kaynağı bir yer olarak resmedilirken Batılı adam, yine her şeyi düzelten figür oluyor. Kendisine yardım eden Mısırlı kadın dedektif Dalia’nın önce başörtülü, sonra dönüştürülmüş şekilde karşımıza çıkması da ilginç bir detay olarak dikkat çekiyor.

Ezcümle, “Lee Cronin’den Mumya” klasik bir Mumya filmi seyretmek isteyenleri ters köşeye yatıracak, ortalama bir Hollywood yapımı oluyor.

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

● “Başıbozuklar”

● “Mother Mary”

● “Hayvanlar Âlemi”

● “Cinnet-i Sırra”



