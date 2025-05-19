Eurovision’un kaybedeni İsrail! Lobi etkisini gösterdi, jüri birinciliği önledi

2025 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Avusturya sevinirken, Gazze’de gerçekleştirdiği katliam sebebiyle protesto edilen İsrail, esas kaybeden oldu...

MURAT ÖZTEKİN - 26 ülkenin katılımıyla önceki gece İsviçre’nin Basel şehrinde yapılan yarışmanın final gecesinde, müzikten ziyade İsrail protestoları öne çıktı. Tepkilere rağmen yarışmaya dâhil edilen İsrail’in temsilcisi Yuval Raphael, sahnede şarkısını seslendirirken Filistin bayrakları açıldı ve salonda yuhalama sesleri yükseldi. Ancak Filistin bayrağı açan kişilerin engellendiği görüldü. Yarışmanın organizatörü olan Avrupa Yayın Birliği (EBU) ise canlı yayında alkış seslerini vermeyi tercih etti. İspanya devlet televizyonu RTVE ise “Filistin için barış ve adalet” yazılı bir mesaj yayımladı.

İsrailli sanatçı Raphael’in performansının sonunda iki kişinin bariyerleri aşarak sahneye ulaşmaya çalıştığı, biri boya atan protestocuların gözaltına alındığı iddia edildi. Eurovision, sosyal medyada da gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı şarkıcı Raphael’in protesto edilişini paylaştı.

AZERBAYCAN TAM PUAN VERDİ, İSRAİL 2. OLDU

Türkiye’nin yer almadığı 2025 Eurovision’da Avusturya temsilcisi JJ, “Wasted Love” isimli şarkısıyla 436 puan alarak birinci oldu. İsrail’in 357 puanla ikinci olması ise “lobi etkisi” olarak yorumlandı. Raphael’in şarkısı, bütün ülkelerin katılabildiği “halk oylamasında” 297 puanla birinciliği yakaladı. Ancak eser, jüri oylamasında 14. sırada kaldı. Azerbaycan’ın ulusal jürisinin İsrailli şarkıcıya 12 tam puan vermesi de reaksiyon aldı.

Eurovision’daki oylama sisteminde halk oyu ile jüri kararları birlikte etkili oluyor.