Gazze’de tarihî miras da yok ediliyor

27 Aralık 2023 03:03 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 03:06

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Tarihî evler hariç 130’dan fazla kayıtlı tarihî alan bulunan Gazze’deki üç saha ise UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alıyor.

İsrail’in hâlihazırda düzenlediği saldırılar sebebiyle Gazze’deki kültürel mirasa verilen zararın boyutu tam olarak ortaya konulamıyor. Fakat İspanya merkezli bir STK olan Heritage For Peace, geçen ayın başında 104 tarihî mekânın hasar görmüş veya yıkılmış olduğunu belirten bir ön rapor yayınladı.

Aradan geçen zamanda da başka yıkım vakaları meydana geldi. Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Gazze’deki dokuz miras alanının tamamen veya kısmen yok edildiğini duyurdu. ICOMOS raporunda, binlerce tarihî belgenin muhafaza edildiği Gazze Şehri Merkez Arşivi’nin ve Memluk Dönemi yapısı es-Saqqâ Evi’nin tamamen yok edildiği belirtiliyor.

EN ESKİ MABET ZARAR GÖRDÜ

Tarihi 7. asra kadar uzanan Büyük Ömer Camii’nin minaresi dışında yıkılmış olma ihtimali var. Öte yandan Gazze’nin ilk limanı olan ve aynı zamanda UNESCO Geçici Miras Listesi’nde yer alan Anthedon Limanı’nın yıkıldığı, Tell Umm Amer’in ise hasar gördüğü öne sürülüyor. Tell Umm Amer, Orta Doğu’nun en eski mabetlerinden olan Saint Hilarion Manastırı’nın kalıntılarına ev sahipliği yapıyor. Bölgedeki kültürel yıkımın esas tablosu ise kalıcı bir ateşkes sonrasında ortaya konulabilecek.