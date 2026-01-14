TRT Tabii "Gökkuşağı Faşizmi" belgeselinin fragmanıyla dikkat çekti. Aileyi hedef alan toplumsal cinsiyet ideolojisi ve LGBT sapkınlığını masaya yatıracak olan filmin tanıtım videosu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TRT Tabii global bir dayatmaya dönüşen toplumsal cinsiyet ideolojisi ve LGBT hareketini, bu hareketle bağlantılı politikaların; aile hayatı, çocuk gelişimi ve ahlaki değerler üzerindeki etkisini mercek altına alıyor.

18 Ocak Pazar günü seyirci karşısına çıkacak olan "Gökkuşağı Faşizmi" adlı yeni belgesel fragmanıyla dikkat çekti.

Tabii platformu tarafından hazırlanan çalışmada, son yıllarda "özgürlük" kavramı çerçevesinde sunulan sürecin arka planı sorgulanıyor.

LGBT sapkınlığı ve toplumsal cinsiyet politikalarının nasıl bir dayatmaya dönüştüğünü analiz ediyor.

DİKKAT ÇEKEN FİL FRAGMANI

Belgeselin tanıtımında kullanılan "Duyuyor musun? Bunlar faşizmin ayak sesleri..." vurgusu ve camdan bir odaya giren LGBT bayrağı renkli fil sahneleri dikkat çekti.

Gökkuşağı renklerini taşıyan filin çevresini kırıp dökmesi, çocukların oyuncaklarını hedef alması nasıl bir propagandaya maruz kalındığını gözler önüne serdi.

"İDEOLOJİK KUŞATMAYA KARŞI BİR ADIM"

Yapıma dair görüşlerini paylaşan TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, belgeselin temel misyonunu şöyle açıkladı:

"Aile kurumunu hedef aldığını gördüğümüz, nesilleri ve toplumsal yapıyı kıskacına alan ideolojik bir kuşatmanın perde arkasını deşifre ediyoruz."

