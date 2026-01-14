"Gökkuşağı Faşizmi" aileyi hedef alanları deşifre edecek! TRT Tabii yeni belgeseliyle dikkat çekti
TRT Tabii "Gökkuşağı Faşizmi" belgeselinin fragmanıyla dikkat çekti. Aileyi hedef alan toplumsal cinsiyet ideolojisi ve LGBT sapkınlığını masaya yatıracak olan filmin tanıtım videosu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
- TRT Tabii platformu, "Gökkuşağı Faşizmi" adlı yeni belgeselini 18 Ocak'ta seyirciyle buluşturacak.
- Belgesel, toplumsal cinsiyet ideolojisi ve LGBT hareketinin aile hayatı, çocuk gelişimi ve ahlaki değerler üzerindeki etkilerini mercek altına alıyor.
- Yapım, son yıllarda "özgürlük" kavramı çerçevesinde sunulan bu sürecin arka planını sorgulayarak, bir dayatmaya dönüştüğünü analiz ediyor.
- Tanıtım fragmanı, "Bunlar faşizmin ayak sesleri..." vurgusu ve LGBT bayrağı renklerindeki fil metaforuyla dikkat çekti.
- TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, belgeseli "ideolojik kuşatmaya karşı bir adım" olarak tanımladı.
TRT Tabii global bir dayatmaya dönüşen toplumsal cinsiyet ideolojisi ve LGBT hareketini, bu hareketle bağlantılı politikaların; aile hayatı, çocuk gelişimi ve ahlaki değerler üzerindeki etkisini mercek altına alıyor.
18 Ocak Pazar günü seyirci karşısına çıkacak olan "Gökkuşağı Faşizmi" adlı yeni belgesel fragmanıyla dikkat çekti.
Tabii platformu tarafından hazırlanan çalışmada, son yıllarda "özgürlük" kavramı çerçevesinde sunulan sürecin arka planı sorgulanıyor.
LGBT sapkınlığı ve toplumsal cinsiyet politikalarının nasıl bir dayatmaya dönüştüğünü analiz ediyor.
DİKKAT ÇEKEN FİL FRAGMANI
Belgeselin tanıtımında kullanılan "Duyuyor musun? Bunlar faşizmin ayak sesleri..." vurgusu ve camdan bir odaya giren LGBT bayrağı renkli fil sahneleri dikkat çekti.
Gökkuşağı renklerini taşıyan filin çevresini kırıp dökmesi, çocukların oyuncaklarını hedef alması nasıl bir propagandaya maruz kalındığını gözler önüne serdi.
"İDEOLOJİK KUŞATMAYA KARŞI BİR ADIM"
Yapıma dair görüşlerini paylaşan TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, belgeselin temel misyonunu şöyle açıkladı:
"Aile kurumunu hedef aldığını gördüğümüz, nesilleri ve toplumsal yapıyı kıskacına alan ideolojik bir kuşatmanın perde arkasını deşifre ediyoruz."
