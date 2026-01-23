Oscar olarak da bilinen 98. Akademi Ödüllerinin adayları açıklandı. Ryan Coogler tarafından yazılıp yönetilen korku filmi “Sinners” (Günahkârlar), “En İyi Film” ve “En İyi Yönetmen” kategorilerinin de aralarında olduğu 16 dalda adaylık kazanarak Oscar tarihine geçti.

MURAT ÖZTEKİN - Siyahilere dair politik mesajları olan yapım, “Titanic”, “All About Eve” ve “La La Land” gibi filmlerin 14 adaylık rekorunu geride bıraktı. Eserde iki rolü birden üstlenen yıldız Michael B. Jordan da “En İyi Erkek Oyuncu” kategorisinde ilk Oscar adaylığını elde etti.

Paul Thomas Anderson’ın eski solcuların hikâyesini mevzu edinen “Savaş Üstüne Savaş” (One Battle After Another) adlı politik filmi ise 13 dalda adaylık kazanarak ikinci sırada yer aldı. Filmin oyuncularından Benicio Del Toro ve Sean Penn “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” kategorisinde birlikte adaylık elde etti.

POLİTİK FİLMLER ÖNDE

Adaylıklarda öne çıkan her iki filmin de politik mesajlarının olması, bu seneki Oscar’ların ruhunu gözler önüne serdi.

GAZZE FİLMİ DE ADAY

Oscar’daki bir diğer mühim gelişme Gazze’de yaşanan dramı gözler önüne seren “Hind Rajab’ın Sesi” filminin “En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film” dalında adaylık kazanması oldu. Öte yandan Akademi, bu yıl “En İyi Casting” adı altında yeni bir kategoriyi de resmen adaylık listesine dâhil etti.

98. Akademi Ödüllerinin kazananları, 15 Mart’ta Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosunda gerçekleşecek törende ilan edilecek.

