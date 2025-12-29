Haftanın kitaplarında bu hafta “Kafkas Yollarında" , “Amerika’yı Anlatmak” ve "Shoko’nun Gülüşü" okurları bekliyor.

MURAT ÖZTEKİN - Haftanın kitaplarında bu hafta üç kitap öne çıkıyor.

AHMED REFİK’İN D. ANADOLU NOTLARI

Osmanlının son devrinde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşayan tarihçi ve şair Ahmet Refik (Altınay), I. Dünya Savaşı sonlarında, Ermeni mezâlimini yerinde incelemek üzere yabancı gazetecilerden kurulan heyetin başında Doğu Anadolu’ya gönderilmişti. Kapı Yayınları’nın yeniden okura sunduğu “Kafkas Yollarında” adlı eser ise bu seyahatteki gözlemlerinden meydana geldi. Eserde Ahmed Refik 1900’lerin başında Trabzon’da başlayan notlarıyla karşımıza çıkıyor. Batum, Erzincan, Erzurum, Kars, Artvin’i bütün çıplaklığıyla yazıyor. Doğası, bitki örtüsü, yeryüzü şekilleri ve arazi şartlarına da yer verilen Ahmet Refik’in bu anlatısı, Osmanlı halklarının iyi ve ferah günleri ile yoksul düşmüş, harap olmuş hâllerini birlikte aktarıyor.

TÜKETİM ÜZERİNDEN AMERİKA’YI KEŞFETMEK!

Çağdaş toplumsal teorinin tanınmış düşünürlerinden George Ritzer’in kaleme aldığı “Amerika’yı Anlatmak” VakıfBank Kültür Yayınları etiketiyle Türkçede... Eser, tüketim toplumundaki refah ve özgürlük vaatlerinin arkasında yatan borç kültürünü, kimliğin metalaşmasını ve kişinin sistem içindeki çözülüşünü verilerle gözler önüne seriyor. Ritzer’in meşhur “McDonaldlaşma” kavramı etrafındaki anlatısına paralel biçimde, burada da gündelik hayatın yüzeyinde gizlenen yapılar teşhir ediliyor. Hız, verimlilik ve kontrolün şekillendirdiği bir dünya düzeni tasvir ediliyor. “Amerika’yı Anlatmak”, yalnızca Amerikan kültürünü değil, global ölçekte Amerikanlaşan bir dünyanın ruhunu da ortaya koyuyor.

GÜNEY KORE’DEN HÜZÜN YÜKLÜ HİKÂYELER

Güney Kore edebiyatının son yıllarda öne çıkan isimlerinden biri olan Choi Eunyoung’un “Shoko’nun Gülüşü” adlı hikâyesi raflarda... Timaş Yayınlarınca okurla buluşturulan eserde Choi Eunyoung, sade bir üslupla Güney Kore’deki genç kadınların hayatlarını anlatırken kişisel hikâyelerle politik gerçekleri harmanlıyor. Eserde hüzün yüklü yedi öykü yer alıyor. Kitaba adını veren hikâyede, bir değişim öğrencisi ile onu ağırlayan arkadaşının dostluğu, ergenlikten yetişkinliğe uzanıyor.

“Uzaklardan Gelen Şarkı”da ise genç bir kadın, erkek arkadaşının ölümünün acısıyla başa çıkmaya çalışıyor ve ölen kişi hakkında bilgi edinmek için Rusya’ya gidiyor. “Sır” adlı öyküde, bir feribot kazasında hayatını kaybeden bir öğretmenin ailesi, ölüm haberini büyükanneden saklıyor.

