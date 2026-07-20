Christopher Nolan imzalı "Odyssey", dünya genelinde 258 milyon doları aşan açılış hasılatıyla gişeye damga vurdu. Film, Türkiye'de de ilk iki günde 150 bin seyirciyi geçti.

Christopher Nolan’ın Homeros’un destanını beyazperdeye taşıdığı “Odyssey” filmi, sinemalarda coşkulu bir açılış yaptı. Odysseus rolünde Matt Damon’ın yer aldığı destansı film, hafta sonunda bütün dünyada 258 milyon doların üzerinde gişe hasılatı elde etti.

Box Office Türkiye’nin dünkü datalarına göre, eser ülkemizdeki vizyonunun ilk iki gününde 150 bin seyirciyi aştı.

297 lokasyonda gösterime sunulan “Odyssey”in üç günlük açılış hafta sonunda ise 220 binin üzerinde seyirciye ulaşması bekleniyor.

250 milyon dolarlık bütçeyle çekilen “Odyssey” filminin dünya genelinde ise toplamda 900 milyon dolar ile 1,1 milyar dolar arasında hasılat elde edeceği düşünülüyor. Böylece yapımın, Christopher Nolan’ın kârlı ve en çok seyredilen filmi olması bekleniyor.

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