İngiltere'de satışa çıkarmışlardı! 400 yıllık Mushaf vatanına döndü

Türkiye’den kanun dışı yollarla yurt dışına taşınan eserlerin dönüşü devam ediyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Kaçırıldığı İngiltere’de 2017 yılında satışa sunulan 400 yıllık Kur’ân-ı kerim, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülkemize tekrar getirildi. Osmanlı hat ekolünün kurucusu sayılan hat sanatçısı Şeyh Hamdullah’ın oğlu Mustafa Dede’nin istinsah ettiği Mushaf, Kadir Gecesi’nde İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesinde sergilenmeye başladı.

BABA OĞUL YAN YANA

Mustafa Dede’nin eseri, müzedeki Yazlık Divanhane kısmında bulunan babası Şeyh Hamdullah yazmalarının yanına konuldu. 16. asrın başında kaleme alınan Mushaf, yazılı bölümlerin hat sanatında “vassale” olarak tanımlanan teknikte, farklı bir kâğıdın üzerine yapıştırılarak hazırlanması ile dikkat çekiyor.

Eser 2017 yılında meşhur müzayede evi Christie’s tarafından 180 bin İngiliz sterlinine (Bugünkü kurla yaklaşık 7,2 milyon TL) satışa konmuş ve Türk yetkililerin dikkatini çekmişti. Aradan geçen yedi sene zarfında gösterilen çabalarla eser, Türkiye’ye iade edildi.