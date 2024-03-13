İranlı sanatçıdan padişah portreleri

İranlı usta ressam Alan Kouchakpour, Osmanlı sultanlarının portrelerini yaşadıkları devrin estetik anlayışıyla tuvale aktardı.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ

Sanatçı Kouchakpour, birçoğu dünya tarihinde iz bırakan 36 Türk hakanının portresini yağlı boyayla tasvir etti.

Bu eserler ise “Payidar” projesi çerçevesinde sergilenmeye hazırlanıyor. Küratörlüğünü Murat Baytaş’ın üstleneceğini ulusal ve milletlerarası sergilerde, sanatseverleri kökleriyle buluşturacak padişah portreleri teşhir edilecek.

TARİHÎ MEKTEBİN HİKÂYESİ FİLM OLDU

Sultan II. Abdülhamid devrinde 1893 yılında temelleri atılan Kayseri Lisesinin Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze uzanan hikâyesi “Lise” adlı dokümanter filmle beyazperdeye taşındı.

Yönetmenliğini ve metin yazarlığını Gökçe Kaan Demirkıran’ın yaptığı filmde, lisenin mezunlarının yanı sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulûsi Akar gibi isimler de mülakatlarla yer aldı.

Artaş Holding’in sponsorluğunda çekilen belgesel filmde, Faruk Nafiz Çamlıbel’in kaleme aldığı Kayseri Lisesi Marşı da müzisyen Evren Karakul tarafından tekrar kaydedildi. Film, yakında farklı şehirlerde seyirciyle buluşacak.