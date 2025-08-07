Kapadokya’da semalarında renk şöleni: Uluslararası Balon Festivali başladı

Göreme beldesindeki festival alanında sabahın erken saatlerinde başlayan etkinlikte, çeşitli figürlerdeki balonlar peş peşe gökyüzüne yükseldi. Rengarenk ve özel şekilli balonlar, Kapadokya'nın eşsiz peribacaları ve doğal kaya oluşumlarının üzerinde süzülerek görsel bir şölen sundu. Yerli ve yabancı turistler, bu eşsiz manzarayı büyük bir ilgiyle takip etti.

“BALON UÇUŞLARINDA REKOR YILI YAŞIYORUZ”

Nevşehir Valisi Ali Fidan, etkinlikte yaptığı açıklamada Kapadokya'nın balon turizmi açısından dünyanın en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Vali Fidan "Bugün 27 ülkeden gelen özel tasarımlı 38 balonla semalarımız şenlendi. 2024 yılı itibariyle balon uçuşları hem uçuş sayısı hem de yolcu sayısı bakımından tüm zamanların rekorunu kırdı. Geçen yıl yaklaşık 770 bin kişi balona binmişti. Bu yılın ilk 7 ayında yolcu sayısında yüzde 10, uçuş sayısında ise yüzde 4 artış yaşandı. 2025 sonunda yeni bir rekor daha kıracağımızı memnuniyetle görüyoruz."

Vali Fidan, tüm vatandaşları ve ziyaretçileri bu enfes coğrafyayı havadan izlemeye davet etti.

FESTİVAL BÜYÜYEREK DEVAM EDİYOR

Balon Festivali organizasyon yetkilisi Halis Aydoğan ise "Kapadokya'da yılın 250 günü balon uçuşları yapılabiliyor. Bu altıncısı düzenlenen Balon Festivali'mize 27 ülkeden 38 özel balon katıldı. Her yıl büyüyerek ilerleyen bu organizasyona verdikleri destek için Kültür ve Turizm Bakanlığımıza özellikle teşekkür ediyoruz. İlginin her yıl artması bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

Figürlü balonu ile Polonya'dan gelen Pilot Le Andreo "Bu yıl Kapadokya'ya ikinci gelişim. Her şey muhteşem görünüyor" ifadelerini kullandı.

Balon festivalini izlemek için gelen Serkan Genç de yaptığı açıklamada "Burada her şey çok güzel ve farklı bir atmosfer var" şeklinde konuştu.

10 AĞUSTOS'A KADAR DEVAM EDECEK

Nevşehir Kültür Yolu Festivali çerçevesinde 10 Ağustos'a kadar müzikten tiyatroya, film gösterimlerinden söyleşilere ve atölye çalışmalarına kadar 400'e yakın etkinlik düzenleniyor. Etkinlikler yalnızca Nevşehir halkından değil, çevre illerden ve yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçiden de büyük ilgi görüyor.