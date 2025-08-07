Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Kapadokya’da semalarında renk şöleni: Uluslararası Balon Festivali başladı

Kapadokya’da semalarında renk şöleni: Uluslararası Balon Festivali başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kapadokya, Nevşehir, Balon, Turizm, Festival, Göreme, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nevşehir Kültür Yolu Festivali, bu yıl da birbirinden etkileyici etkinliklerle büyük ilgi topluyor. Festivalin önemli parçası olan Uluslararası Balon Festivali ise 7-10 Ağustos tarihleri arasında 27 ülkeden gelen 38 sıcak hava balonunu Kapadokya'nın eşsiz semalarında bir araya getirdi.

Göreme beldesindeki festival alanında sabahın erken saatlerinde başlayan etkinlikte, çeşitli figürlerdeki balonlar peş peşe gökyüzüne yükseldi. Rengarenk ve özel şekilli balonlar, Kapadokya'nın eşsiz peribacaları ve doğal kaya oluşumlarının üzerinde süzülerek görsel bir şölen sundu. Yerli ve yabancı turistler, bu eşsiz manzarayı büyük bir ilgiyle takip etti.

Kapadokya’da semalarında renk şöleni: Uluslararası Balon Festivali başladı - 1. Resim

“BALON UÇUŞLARINDA REKOR YILI YAŞIYORUZ”

Nevşehir Valisi Ali Fidan, etkinlikte yaptığı açıklamada Kapadokya'nın balon turizmi açısından dünyanın en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Vali Fidan "Bugün 27 ülkeden gelen özel tasarımlı 38 balonla semalarımız şenlendi. 2024 yılı itibariyle balon uçuşları hem uçuş sayısı hem de yolcu sayısı bakımından tüm zamanların rekorunu kırdı. Geçen yıl yaklaşık 770 bin kişi balona binmişti. Bu yılın ilk 7 ayında yolcu sayısında yüzde 10, uçuş sayısında ise yüzde 4 artış yaşandı. 2025 sonunda yeni bir rekor daha kıracağımızı memnuniyetle görüyoruz."

Vali Fidan, tüm vatandaşları ve ziyaretçileri bu enfes coğrafyayı havadan izlemeye davet etti.

Kapadokya’da semalarında renk şöleni: Uluslararası Balon Festivali başladı - 2. Resim

FESTİVAL BÜYÜYEREK DEVAM EDİYOR

Balon Festivali organizasyon yetkilisi Halis Aydoğan ise "Kapadokya'da yılın 250 günü balon uçuşları yapılabiliyor. Bu altıncısı düzenlenen Balon Festivali'mize 27 ülkeden 38 özel balon katıldı. Her yıl büyüyerek ilerleyen bu organizasyona verdikleri destek için Kültür ve Turizm Bakanlığımıza özellikle teşekkür ediyoruz. İlginin her yıl artması bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

Figürlü balonu ile Polonya'dan gelen Pilot Le Andreo "Bu yıl Kapadokya'ya ikinci gelişim. Her şey muhteşem görünüyor" ifadelerini kullandı.

Balon festivalini izlemek için gelen Serkan Genç de yaptığı açıklamada "Burada her şey çok güzel ve farklı bir atmosfer var" şeklinde konuştu.

Kapadokya’da semalarında renk şöleni: Uluslararası Balon Festivali başladı - 3. Resim

10 AĞUSTOS'A KADAR DEVAM EDECEK

Nevşehir Kültür Yolu Festivali çerçevesinde 10 Ağustos'a kadar müzikten tiyatroya, film gösterimlerinden söyleşilere ve atölye çalışmalarına kadar 400'e yakın etkinlik düzenleniyor. Etkinlikler yalnızca Nevşehir halkından değil, çevre illerden ve yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçiden de büyük ilgi görüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
81 yaşında hayatını kaybetmişti! Selçuk Alagöz'e vedaİngiltere Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Osmanlı sarayının en gizemli bölümü ilk defa kapıları açtı! Karaağalar Koğuşu gün yüzüne çıktı - Kültür - SanatYıllardır restorasyondaydı! İlk defa kapılarını açtıVan'da bulunan gizemli tabletler çözüldü, Urartuların mukaddes şehri ortaya çıktı - Kültür - SanatKörzüt Kalesi'nde bulunan gizemli tabletler çözüldüUsta üçlü ilk kez aynı sahnede! ‘Don Kişot’ için geri sayım başladı - Kültür - SanatUsta üçlü ilk kez aynı sahnede! ‘Don Kişot’ için geri sayım başladıKömürlükten 600 yıllık tarih çıktı! - Kültür - SanatKömürlükten 600 yıllık tarih çıktı!Unutulan miras… Osmanlı’nın büyük alimi Molla Arap’ın kabri sahipsiz kaldı - Kültür - SanatUnutulan miras… Osmanlı’nın büyük alimi Molla Arap’ın kabri sahipsiz kaldıİznik'te heyecanlandıran keşif! Soylu bir aileye ait olduğu düşünülüyor - Kültür - SanatHeyecanlandıran keşif! Soylu aileye ait...
Sonraki Haber Yükleniyor...