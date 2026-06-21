AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, kültür ve sanatı “Türkiye Yüzyılı” hedefinin temel unsurlarından biri olarak gördüklerini belirterek, önümüzdeki dönemde partinin kültür politikalarına yön verecek “AK Parti Kültür Sanat Strateji Belgesi”ni açıklayacaklarını duyurdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, İstanbul İl Başkanlığında kültür sanat gazetecileriyle buluştu.

Yayman, AK Parti Kültür Sanat Politikaları Başkanlığı’nın şubat ayında hayata geçtiğini ve Türk siyasetinde tek olduğunu belirterek “Biz, kültür ve sanatı milletimizin kimliği ve hafızası olarak görüyoruz. Biz, kültür ve sanatı ‘Türkiye Yüzyılı’nın en önemli araçlarının başında görüyoruz. Kültür sanat yüzyılının başlaması için çalışıyoruz. Eğer Cumhurbaşkanı’mızın ifadesiyle 21. asır Türkiye’nin asrı olacaksa, bunun yolu kültürden ve sanattan geçmektedir. Bizim başkanlığımız da tam bunun için kurulmuştu” dedi.

Kültür ve sanata Strateji Belgesi: Yeni dönemin yol haritası

Hüseyin Yayman, kurul ve bakanlık olarak uyumlu çalıştıklarını ve eleştirileri değerlendirdiklerini kaydederek şöyle konuştu:

Kültür ve Turizm Bakanı AK Parti’nin bakanı. Dolayısıyla bir ahenk içerisinde çalışmaları yönetmeye çalışıyoruz. Kültür ve sanat alanında birtakım kritikler var, saygıyla karşılıyoruz. Eksikliklerin giderilmesi ve daha iyi hizmetlerin yapılması için bakanlarımızla beraber çalışıyoruz.

Önümüzdeki dönemde “AK Parti Kültür Sanat Strateji Belgesi”ni açıklayacaklarını kaydeden Yayman “Bir anlamda AK Parti’nin kültüre, sanata bakışını ifade eden bir strateji belgesi, temel metinlerden bir tanesi olacak. Kültürü ve sanatı toplumumuzu bir araya getiren ve o millet olma birincini yükselten bir unsur olarak, bir enstrüman olarak mütalaa etmekteyiz” diye konuştu.



Haberle İlgili Daha Fazlası