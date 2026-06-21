TBMM’de, dokunulmazlık dosyalarında terör, adam öldürme ve cinsel suçlar dışındaki fezlekeleri gündeme almama eğilimi hakim. Bu kapsamda Özel ve Ağbaba hakkında şaibeli kurultay ile rüşvet iddialarını içeren dosyaların dönem sonuna ertelenmesi bekleniyor

CHP Grup Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere CHP’li bazı milletvekilleri ve özellikle kurultay ve rüşvet iddiaları ile ilgili fezlekeler konusunda AK Parti tutumunu netleştirmeye başladı. Bu kapsamda dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin söz konusunu dosyaların da öncekiler gibi dönem sonuna ertelenmesi bekleniyor.

Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Cavit Arı ve Mustafa Erdem’in yer aldığı Antalya ile ilgili fezlekede büyükşehir belediye başkanlığı adaylığı karşılığında Muhittin Böcek’ten para alındığı iddia ediliyordu. Özkan Yalım’ın ifadeleri doğrultusunda hazırlanan soruşturma dosyasında ise Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda oy kullanacak delegelerin iradelerini fesada uğrattıkları, genel başkanlık seçimine hile karıştırdıklarının tespit edildiği belirtilmişti.

İLKESEL EŞİK: İNFİAL UYANDIRAN SUÇLAR

AK Parti kurmayları, dokunulmazlık dosyaları ile ilgili dönem başında ‘İlkesel karar’ alındığını, adam öldürme, terör ve cinsel suçlar gibi toplumda infial uyandıran suçlar dışındaki dosyaların bu nedenle gündeme gelmeyeceğini kaydetti. AK Parti kaynakları, “Toplumda infial uyandıran suçlarla ilgili dosya gelirse elbette dokunulmazlıklar kalkar. Geçmişte bunu yaptık. Ama şu anda bahsi geçen dosyalarla ilgili bir işlem yapılmaz” dedi.

GENEL MERKEZ ‘DOKUNULMAZLIKLAR KALKMALI’ GÖRÜŞÜNDE

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve genel merkez yönetimi özellikle partiden ihraç ettikleri milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılarak yargılanması gerektiğini savunuyor.

Kılıçdaroğlu önceki gün katıldığı televizyon programında da “Benim hakkımda böyle iddialar olsa ben dokunulmazlığımın kaldırılmasını ve aklanmamı isterdim” diyerek bu konudaki görüşünü açıklamıştı.

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