Türkiye'nin turizm cennetlerini hikayelerle tanıtan Go Türkiye projesi, yeni mini dizisi "Turquoise Summer" ile izleyicilerin karşısına çıktı. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Fahriye Evcen'in yer aldığı yapım, Bodrum ve Göcek'in doğal güzelliklerini romantik bir hikayeyle bir araya getiriyor. Yayınlanan mini dizi için ''Murat Yıldırım ve Fahriye Evcen dizisi nerede izlenir?'' sorusu ise gündeme getirildi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) yürüttüğü Go Türkiye mini dizi serisi, yeni projesiyle dijital platformlardaki yerini aldı. Daha önce milyonlarca izlenmeye ulaşan yapımların ardından yayınlanan ''Turquoise Summer'' güçlü oyuncu kadrosu ve göz alıcı çekim mekanlarıyla dikkat çekiyor. Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım'ın aynı projede bir araya geldiği yapımda Sedef Avcı, Aslıhan Karalar ve Yılmaz Bayraktar da rol alıyor. Peki, Murat Yıldırım ve Fahriye Evcen dizisi nerede izlenir?

Murat Yıldırım ve Fahriye Evcen dizisi nerede izlenir? Turquoise Summer yayında!

MURAT YILDIRIM VE FAHRİYE EVCEN DİZİSİ NEREDE İZLENİR?

"Turquoise Summer" Go Türkiye'nin resmi YouTube kanalı üzerinden izlenebiliyor. Yapım Go Türkiye'nin YouTube hesabında oynatma listesi olarak yayınlanırken, uluslararası dijital platformlarda da izleyicilerle buluşuyor.

Murat Yıldırım ve Fahriye Evcen dizisi nerede izlenir? Turquoise Summer yayında!

TURQUOİSE SUMMER BODRUM VE GÖCEK MANZARALARINI EKRANA TAŞINDI

Yeni mini dizide Türkiye'nin en popüler tatil bölgelerinden Bodrum ve Göcek ön planda. Turkuaz renkli koylar, yat limanları, sahil rotaları ve doğal güzellikler hikaye ile iç içe ekrana getirildi.

Yapım boyunca izleyiciler karakterlerin yolculuğu ile beraber bölgenin turizm açısından öne çıkan noktalarını da keşfediyor.

Murat Yıldırım ve Fahriye Evcen dizisi nerede izlenir? Turquoise Summer yayında!

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA SEMİH BAĞCI OTURUYOR

"Turquoise Summer"ın yönetmenliğini Semih Bağcı üstleniyor.

Go Türkiye markası altında yayınlanan mini diziler, son yıllarda uluslararası dijital platformlarda dikkat çekici performans sergiledi. Yayınlanan beş farklı yapımın toplamında 7,69 milyar reklam gösterimi ve 4,4 milyar izlenme rakamına ulaşıldığı belirtildi.



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