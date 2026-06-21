Türkiye'deki milyonlarca kullanıcının merakla beklediği haber nihayet geldi. Popüler oyun platformu Roblox ile Meta'nın X'e rakip olarak geliştirdiği mikroblog ağı Threads, Türkiye'deki kullanıcılarıyla yeniden buluşuyor.

Adana 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararı doğrultusunda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 7 Ağustos 2024 tarihinde erişime kapatılan popüler oyun platformu Roblox, yeniden kullanıma açıldı. Geçmişte alınan bu yasak kararının temelinde, çocukların dijital güvenliğine yönelik endişeler, içeriklerin yeterince sıkı denetlenmemesi ve çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek bazı iddialar yer alıyordu. Atılan adımların ardından platform, Türkiye'deki oyuncular için yeniden erişilebilir hâle geldi.

Threads da 29 Nisan 2024 tarihinde Rekabet Kurumunun geçici tedbir kararıyla aniden erişime kapatılmıştı. Kararın gerekçesi olarak Threads'in Instagram ile veri paylaşması, kullanıcı profillerinin izinsiz şekilde birleştirilmesi ve Meta'nın bu yolla hâkim durumunu kötüye kullanarak rekabet hukukunu ihlal ettiği iddiaları gösterilmişti. Bu durum, Türkiye'deki kullanıcılar için uzun süren bir bekleme dönemini beraberinde getirdi.

Nihayet bekleyiş sona erdi ve Meta'nın yaptığı resmi açıklamayla Threads'in Türkiye'de yeniden erişime açıldığı duyuruldu. Kullanıcılar artık uygulamayı cihazlarına yeniden indirebiliyor veya web üzerinden mevcut hesaplarını anında aktif hâle getirebiliyor. Üstelik bu geri dönüşte kullanıcıları sevindiren bir diğer detay ise veri kaybı yaşanmaması oldu; daha önceki paylaşımlar, etkileşimler ve takipçi listeleri eksiksiz bir şekilde yeniden erişilebilir durumda.

MAHKEMEDEN CHANGE.ORG'A YASAK

Roblox ile Threads'e yönelik erişim engeli kaldırılırken bu defa popüler imza kampanyası platformu Change.org mahkeme kararıyla erişime kapatıldı. Dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren Change.org, milyonlarca kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Türkiye'de de özellikle çevre, eğitim, tüketici hakları, siyaset ve toplumsal meselelerle ilgili kampanyalar için sıkça tercih edilen dijital platformlardan biri oldu.

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