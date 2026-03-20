Müzeler ve sanat kurumları Ramazan Bayramı’nı kültürel bir şölene çevirmek isteyenlere kapılarını aralıyor.

MURAT ÖZTEKİN - Birçok müze bayramın ikinci günü olan yarın kapılarını açacak. İstanbul’daki bazı müzeler ise gençlere ücretsiz veya indirimli bilet fırsatları sunacak.

TOPKAPI’DA İKİ YENİ MEKÂN VAR

Millî Saraylara bağlı Topkapı Sarayı bayramda İstanbul’daki gözde ziyaret yerlerinden biri olacak. Topkapı’yı ziyaret edenler, sarayda yeni açılan iki bölümü görebilecek: Topkapı Sarayı Saat Müzesinde tarihî saatlerle zamanda seyahate çıkılıyor. Mabeyin Yolu Çini Sanat Galerisi ise ziyaretçilere 250 eşsiz eseri sunuyor. Bir diğer alternatif ise yeni bölümleriyle parlayan Yıldız Sarayı oluyor.

İstanbul’daki Rahmi M. Koç Müzesi de tarih ve kültürle iç içe nostalji dolu bir gün vadediyor. Klasik otomobillerden lokomotiflere, uçaklardan gemilere kadar müzenin 15 bin eserlik koleksiyonuna yeni eklenen panayır orgu Bartje ise 21 Mart ve 22 Mart’ta çalıştırılacak.

Bayramın ikinci gününden itibaren açık olan İstanbul Modern’de ise fotoğraf sergisi “Panorama: Hayaller ve Yerler” dikkat çekiyor. Sergi, farklı kuşaklardan 18 sanatçının hayali manzaralarını, kurgusal portrelerini ve alternatif mekân tahayyüllerini bir araya getiriyor.



