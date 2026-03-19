Üç tarihi cami bayramın ilk günü yeniden ibadete açılıyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; Isparta Ulu Cami, Diyarbakır Melik Ahmet Paşa Camii ve Şanlıurfa Selahaddin Eyyubi Camii'nin restorasyonlarının tamamlandığını ve üç tarihi caminin Ramazan Bayramı'nın ilk günü ibadete açılacağını duyurdu.
Kültür - Sanat
BAYRAMIN İLK GÜNÜ AÇILIYORLAR
Bakan Ersoy, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Asırlık emanetler cemaatiyle buluşuyor. Üç tarihi cami yeniden ibadete açılıyor. Isparta Ulu Cami, Diyarbakır Melik Ahmet Paşa Camii, Şanlıurfa Selahaddin Eyyubi Camii’nin restorasyonlarını tamamladık. Restorasyon sürecini özveriyle yürüten Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum. Bu kıymetli eserleri Ramazan Bayramı’nın ilk günü yeniden ibadete açıyoruz" ifadelerini kullandı.
