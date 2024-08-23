Piyanisti vurdular Fantaİstanbul'da! Ödüllü yönetmenden Türkiye prömiyeri
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
Fantasİstanbul, “Özgün Film Garantisi” mottosuyla 19-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek.
TÜRKİYE GAZETESİ- Film festivalinin bu yılki danışma kurulu; Asuman Dabak, Taylan Kardeşler, Ömer Faruk Sorak ve Alex Proyas’tan oluşacak.
Oscar’lı yönetmen Fernando Trueba’nın “Piyanisti Vurdular” filminin Türkiye prömiyeri de Fantasİstanbul’da yapılacak. Festival Artistik Direktörü Kerem Akça “A-listesi festivallerin en özgün uzun filmlerinin Türkiye prömiyerlerini yapacağız. ‘Piyanisti Vurdular’, ‘Fransız Yeni Dalgası’na zaman yolculuğuna çıkaran ikonik bir gazetecilik filmi” dedi.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi