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Piyanisti vurdular Fantaİstanbul'da! Ödüllü yönetmenden Türkiye prömiyeri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Piyanisti vurdular Fantaİstanbul&#039;da! Ödüllü yönetmenden Türkiye prömiyeri

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fantasİstanbul, “Özgün Film Garantisi” mottosuyla 19-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE GAZETESİ- Film festivalinin bu yılki danışma kurulu; Asuman Dabak, Taylan Kardeşler, Ömer Faruk Sorak ve Alex Proyas’tan oluşacak.

Oscar’lı yönetmen Fernando Trueba’nın “Piyanisti Vurdular” filminin Türkiye prömiyeri de Fantasİstanbul’da yapılacak. Festival Artistik Direktörü Kerem Akça “A-listesi festivallerin en özgün uzun filmlerinin Türkiye prömiyerlerini yapacağız. ‘Piyanisti Vurdular’, ‘Fransız Yeni Dalgası’na zaman yolculuğuna çıkaran ikonik bir gazetecilik filmi” dedi.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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