Piyanisti vurdular Fantaİstanbul'da! Ödüllü yönetmenden Türkiye prömiyeri

Fantasİstanbul, “Özgün Film Garantisi” mottosuyla 19-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Sinemada bu hafta | Epstein vakasını hatırlatan bir film: Gözlerini kırp

Sinemada bu hafta | Epstein vakasını hatırlatan bir film: Gözlerini kırp

TÜRKİYE GAZETESİ- Film festivalinin bu yılki danışma kurulu; Asuman Dabak, Taylan Kardeşler, Ömer Faruk Sorak ve Alex Proyas’tan oluşacak.

Oscar’lı yönetmen Fernando Trueba’nın “Piyanisti Vurdular” filminin Türkiye prömiyeri de Fantasİstanbul’da yapılacak. Festival Artistik Direktörü Kerem Akça “A-listesi festivallerin en özgün uzun filmlerinin Türkiye prömiyerlerini yapacağız. ‘Piyanisti Vurdular’, ‘Fransız Yeni Dalgası’na zaman yolculuğuna çıkaran ikonik bir gazetecilik filmi” dedi.